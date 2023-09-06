14.6 تريليون تحويلات مصرفية محلية في عام

تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.6 تريليون درهم خلال عام واحد، وذلك طبقاً لبيانات المركزي عن الفترة ما بين يونيو 2022 ويونيو 2023، والتي أوضحت نمواً شهرياً تدريجياً على مدار الفترة في حجم التعاملات المالية المصرفية بالسوق المحلي.

وأظهرت بيانات حديثة للمركزي أن التحويلات بين البنوك استقطبت الحصة الأكبر خلال تلك الفترة بنسبة 63 % وبإجمالي 9.2 تريليونات درهم بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37 % وبإجمالي تجاوز 5.4 تريليونات درهم.

وكانت الشهور الستة الأولى من 2023 الأنشط على صعيد الفترة، حيث حققت التحويلات بين البنوك فيها 34.2 % من إجمالي التحويلات على مدار العام، بينما اختصت التحويلات بين البنوك في النصف الثاني من 2022 بحصة 28.8 %، فيما اختصت تحويلات الأفراد في 2023 بـ 19.9 % من إجمالي التحويلات، مقابل مثيلتها المحققة في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي التي حققت نسبة 17.1 %.

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