موقع هندي: دبي نموذج مثالي رائد في التحول الرقمي

أكد موقع ((سي أي أو)) الهندي، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أن دبي تعدّ نموذجاً مثالياً رائداً في التحول الرقمي، إذ تشتهر الإمارة بأنها مركز الأعمال والريادة في العالم، لافتاً إلى أن الشركات في الإمارة تتبنى التحول الرقمي وحلول البرمجيات لتعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات والإبحار في ديناميكيات السوق المتطور.

وأشار الموقع إلى تدفق شركات عالمية من صناعات مختلفة إلى دبي من أجل حلول تكنولوجية متفوقة، لتسريع تحولها الرقمي والدفع بالابتكارات عبر إدخال تكنولوجيا حديثة في السوق الإماراتي، متوقعاً أن تعمد الشركات إلى تسريع الاستثمار في مشروعات حلول التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة الرقمية والإنتاجية.

ووفقاً للموقع، يعد الوقت مناسباً والظروف ممتازة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات من أجل اغتنام الفرص في المدينة، لافتاً إلى أن صناعة التكنولوجيا والبرمجيات نمت في دبي إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وبحلول سنة 2025 من المتوقع أن يتضاعف الرقم مع تقديم الشركات الناشئة مزيداً من الابتكارات وأحدث الأدوات التي تعيد تعريف الصناعات وتوفر حلول تكنولوجيا المعلومات المخصصة للشركات.

وأفاد الموقع بأن الدعم الحكومي والنظام البيئي للأعمال في دبي يجعلانها وجهة مثالية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل مدينة دبي للإعلام، حيث يشكل قادة تكنولوجيا الإعلام مستقبل الترفيه فيما رواد أعمال ملهمون يعيدون تصور التعليم في قرية المعرفة في دبي، هذا في وقت تستضيف مدينة دبي للإنترنت 1600 شركة تكنولوجية مختلفة تركز على معالجة المعلومات وتسخير قوة تحليل البيانات، ويقع في صلب نظامها البيئي ((غرفة دبي للاقتصاد الرقمي)) التي تدعم الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز