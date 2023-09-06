«جامعة حمدان الذكية» تبدأ التسجيل في منصة رواد الأعمال

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن فتح باب التسجيل في ((H-preneurs))، المنصة الموجّهة لروّاد الأعمال الهادفة إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى شركات ناشئة قائمة على الابتكار، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الجامعة بدعم وتمكين الدارسين لخوض غمار ريادة الأعمال وتبنّي ثقافة الابتكار، ويستمر التسجيل حتى 30 سبتمبر 2023.

وتهدف المنصة إلى تمكين الدارسين ودعم تطلعاتهم في مجال ريادة الأعمال عبر توفير الإرشاد اللازم على امتداد مسيرتهم المهنية، وضمان توفير جميع الوسائل والأدوات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك، تتيح المنصة محتوى أكاديمياً مبتكراً، وتعتمد على شبكة واسعة من المرشدين والمهنيين والخبراء المتمرّسين، وتعمل على مساعدة الدارسين في بناء علاقات مع المستثمرين.

تميز

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية إن جامعة حمدان بن محمد الذكية تحرص على تمكين الدارسين وتزويدهم بأدوات التميز في إطار الالتزام بتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وتسعى إلى تعزيز التعلم القائم على الابتكار والتكنولوجيا من خلال تقديم تجربة تعليمية شاملة تُلبي احتياجات الدارسين، وتسهم في تطويرهم الأكاديمي والمهني، فضلاً عن صقل مهاراتهم وتوجيههم نحو الابتكار والإبداع لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في إنجاز مستهدفات التنمية المستدامة. وقال: نؤكّد التزامنا بتقديم الدعم الكامل للشباب لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتطوير مشاريع ريادية تُسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتستعد جامعة حمدان بن محمد الذكية لاستقبال مجموعة جديدة من الدارسين، وتزويدهم بالمهارات التي تتيح لهم المضي قُدُماً كرواد أعمال ضمن قطاعاتٍ متنوعة، بعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى من الدارسين المسجلين في المنصة. وشهدت الدفعة السابقة تخريج كوكبة من رواد الأعمال المتميزين، وإطلاق سلسلة من المشاريع التجارية الناجحة. وأعرب ياسر شرف من ((راشيناليتي)) عن امتنانه العميق لمشاركته في برنامج ((H-preneurs))، وقال: لقد خضت رحلةً استثنائية اكتسبت خلالها مجموعة كبيرة من الأفكار الجديدة حول ريادة الأعمال والتحديات المختلفة التي تُمثِّلها، وقبل كل شيء منحتني المنصة الفرصة للتفكير بإبداع وتوسيع آفاقي نحو إمكانيات لم أكن لأفكر بها بمفردي.

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