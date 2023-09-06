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تجميع مخلفات الزيوت بأساليب متطورة بالفجيرة

9/6/2023 7:14:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة حرصها على تعزيز استدامة الصحة العامة وسلامة الغذاء، بالعمل وفق آلية أساسها التطوير والتحديث وتقديم خدمات مبتكرة شملت مشروع الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية، لافتاً إلى أن المشروع حقق نتائج إيجابية بجمع 183185 لتراً من الزيوت في ثلاث السنوات الماضية و249948 طناً من الشحوم، الأمر الذي له الأثر الكبير في الحفاظ وحماية البيئة من الأضرار التي تسببها هذه الزيوت.

وأضاف الأفخم إنه عبر المشروع تم إنشاء شبكة متكاملة في إدارة وتجميع ونقل زيوت الطهي المستعملة واستخدام أساليب متطورة وبيئية حديثة تأخذ في الحسبان المحافظة على البيئة وتدعيم الخطط الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى أن مشروع معالجة نفايات الزيوت والشحوم يعد المشروع الأول من نوعه في الإمارة ومن أهم المشروعات التي تسهم في المحافظة على البنية التحتية كما يسهم المشروع في دعم الاستدامة البيئية عبر خفض البصمة الكربونية بنسبة 13 % في الغلاف الجوي، وتحويل نفايات الزيوت والشحوم إلى صناعات ومواد صديقة للبيئة مثل الصابون والسماد والوقود الحيوي ومياه الري.

وقال الأفخم تتم معالجة هذه الزيوت والشحوم بالشراكة مع شركة بلو السركال ومصنع أنفايرو، إذ تقوم على إعادة تدويرها في الصناعات وإنتاج الصابون والوقود الحيوي والمياه المعالجة لاستخدامات الري والزراعة التجميلية، ويهدف المشروع إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية لتجميع زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام وإعادة تدويرها حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ونشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم منها للحفاظ على البنية التحتية للإمارة، إضافةً إلى الحفاظ على بيئة المنشآت الغذائية وفقاً للمعايير العالمية، وذلك عبر تجميعها ونقلها ومعالجتها بشكلٍ صحيح.

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