«خليفة التربوية» تفتح باب الترشح لدورتها الـ17

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن فتح باب الترشح لدورتها 17 وتلقي طلبات المتقدمين حتى 12 يناير المقبل، في 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي وتشمل ((الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر متضمنة)) فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، على أن يتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة، كما تتم عمليات فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة إلكترونياً من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي بحضور محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية الدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم، وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية بالمؤسسات التعليمية.

من جهته، قال محمد سالم الظاهري تدشن جائزة خليفة التربوية الدورة 17 لتواصل مسيرة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، ونفخر بما حققته الجائزة من تميز وريادة منذ انطلاق مسيرتها ونعتز بما سجلته من منجزات في هذا الصدد، حيث سلطت الضوء على كوادر تدريسية وإدارية وجهات مجتمعية متميزة قدموا جميعاً إسهامات بارزة في مسيرة التعليم على مختلف الصُعد.

مسيرة تميز

وأكدت الدكتورة سعاد السويدي على أهمية هذه الدورة التي تمثل إضافة حيوية لمسيرة جائزة خليفة التربوية منذ انطلاقها في العام 2007، حيث عملت على مدار 17 عاماً في إحداث نقلة نوعية لثقافة التميز في الميدان التعليمي بشقيه العام والجامعي من خلال المجالات المطروحة بها، ودعم ثقافة التميز وتحفيز العاملين في قطاع التعليم على الإبداع والابتكار والريادة مما كان له أكبر الأثر في تصدر الجائزة للجوائز التربوية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

واستعرضت الدكتورة السويدي الخطة الزمنية للدورة الحالية والتي بدأت اعتباراً من أمس في استقبال طلبات المرشحين إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الذي طورته الأمانة العامة للجائزة وفق أرقى المعايير التطبيقية للمنصات الذكية، وأشارت إلى أن الخطة الزمنية تتضمن فرز طلبات المرشحين من قبل الأمانة العامة للجائزة كمرحلة أولية في الفترة من 15 إلى 24 يناير المقبل، وبعدها تتولى اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، ولجنة الفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر مرحلة الفرز للأعمال المرشحة في الفترة من 25 يناير إلى 7 فبراير، وتتم عملية تحكيم وتقييم أعمال المرشحين من قبل لجان متخصصة في الفترة من 08 فبراير إلى 19 مارس المقبلين، وبعدها تسلم النتائج لمكتب الأمين العام للجائزة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل ويقام حفل تكريم المرشحين في الفترة من نهاية أبريل إلى منتصف مايو المقبلين.

مجالات

وفي السياق، تطرقت الدكتورة جميلة خانجي إلى مجالات جائزة خليفة التربوية المطروحة على مستوى الدولة والتي تشمل مجالات ((التعليم العام ـ فئة المعلم المبدع محلياً وعربياً، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي، ومجال التعليم وخدمة المجتمع فئة المؤسسات، وفئة الأسر الإماراتية المتميزة، وأصحاب الهمم، وفئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز))، وتحدثت عن المعايير المحددة للترشح لكل مجال منها، وآليات الترشح.

كما قدم الدكتور خالد العبري عرضاً لمجالات الجائزة المطروحة على مستوى الوطن العربي ومنها ((الشخصية التربوية الاعتبارية التي تمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة لمسيرة التعليم على المستويين المحلي والعربي، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً وعربياً))، ومجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز ومجال البحوث التربوية فئة البحوث التربوية، ومجال التأليف التربوي للطفل فئة الإبداعات التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب.

كما قدم حميد إبراهيم عرضاً حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرح لأول مرة على مستوى العالم بهدف تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية برعاية هذه الفئة.

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