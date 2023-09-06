تحت شعار ((ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش))، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، الملتقى السنوي ((الحكومة حاضنة للتسامح))، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع كل الوزارت والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية المشاركة بالمبادرة في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف ((COP28))، ومعالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، ومحمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام تنمية المجتمع بدبي، والدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وأكثر من 55 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية، و60 سفيراً للدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات، وعدد من القيادات المحلية والاتحادية والخاصة.

رؤية للتطوير

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن هذا الملتقى السنوي إنما يجسد عدداً من المعاني المهمة، التي نحرص على تأكيدها في كل عام باعتبارها علامات مهمة، في سبيل أن تكون الحكومة عن حق حاضنة للتسامح، المعنى الأول: هو اعتزازنا القوي برؤية القيادة الحكيمة لهذا الوطن حول مكانة التسامح والأخوة الإنسانية في مسيرة التقدم والنماء في دولتنا العزيزة، نعتز كثيراً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو قائد فذ يسعى بكل جد وإخلاص إلى تحقيق مستقبل مزدهر في كل ربوع الدولة، وذلك في إطار رؤية حكيمة لحاضر ومستقبل هذا الوطن العزيز، فهو بحمد الله قائد حكيم يجسد بالقول والعمل أفضل القيم والمبادئ المتأصلة في دولة الإمارات، ويحرص على أن تكون دولتنا الحبيبة دائماً في المقدمة والطليعة بين دول العالم أجمع، فنحن دولة تسهم بنشاط وفاعلية في تقدم هذا العالم وتطوره.

وأوضح معاليه أن المعنى الثاني يتمثل في الاهتمام الكبير بعمل لجان التسامح في الوزارات والهيئات الحكومية من أبناء وبنات الإمارات أعضاء هذه اللجان، بما لديهم من قدرات واعدة، وطموحات مأمولة وعزم وتصميم، للإسهام في تنمية الإمارات وتشكيل معالم المستقبل، لما فيه الخير للمجتمع والإنسان.

وعن المعنى الثالث الذي يمثله هذا الملتقى السنوي، أشار معاليه إلى أنه ينطلق من قناعة واضحة بأن مجال العمل المشترك لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية هو بطبيعته مجال للأفكار المتجددة والمبادرات المتدفقة، التي تركز على تقدم المجتمع ونماء الإنسان، وبالتالي فإنه مجال ينمو بشكل دائم، وأن خطط العمل لهذه المبادرات تتطور باستمرار باعتبارها مجالاً للإبداع والابتكار من أجل تحقيق التقدم في المجتمع والعالم.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك ((إننا نلتقي اليوم في عام الاستدامة، الذي سوف يشهد انعقاد مؤتمر ((COP28)) على أرض الإمارات، وأتطلع إلى أن يكون لكم في لجان التسامح دور مهم في تحقيق النجاح لهذا المؤتمر، وأن تأخذوا بالمبادرات التي تجسد أن الاستدامة هي إرث وطني أصيل)). وتحدث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن التعددية وقيم التسامح والتعايش وأهميتها كأحد المحاور المهمة في مؤتمر الأطراف كوب 28.

وقال معاليه، لقد حققت المبادرة الوطنية ((الحكومة حاضنة للتسامح)) العديد من الإنجازات، أبرزها ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش داخل الجهات الحكومية وفي قطاعات المجتمع المتنوعة، واستحداثها منصات مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية في مجالات التسامح والتعايش، وهو ما أدى بدوره إلى أن يصبح التسامح ثقافة عامة وممارسة يومية في مجتمع دولة الإمارات. كما تم الإعلان عن أهم منجزات مبادرة ((الحكومة حاضنة للتسامح)) على مدى 4 سنوات.

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