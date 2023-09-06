أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، دور القوات المسلحة في دعم استراتيجية الأمن الوطني للدولة، وتعزيز ركائز استقرار الوطن وحفظ مُقدّرات الاتحاد ومكتسباته، مشيداً سموه بإخلاص وعطاء وشجاعة رجال الحرس الوطني والأدوار والمهام التي يقومون بها لترسيخ الأمن والاستقرار والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له.

مهام

واطلع سموه على أبرز المهام والواجبات والخطط الاستراتيجية المستقبلية للقيادة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل في المجال الأمني والارتقاء بالأداء المهني وبما يحقق الأهداف الوطنية، فضلاً عن آلية العمل والدعم الذي تقدمه القيادة للمنشآت الحيوية في الدولة.

كما استمع سموه، إلى شرح عن استراتيجية التأهيل والتدريب والتطوير للكوادر في القيادة، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي للدولة وحماية مكتسباتها الوطنية.

من جانبه، أعرب قائد الحرس الوطني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد أم القيوين والاستماع إلى توجيهاته الكريمة، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

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