محمد الشرقي: الإمارات حريصة على ترسيخ الموروث الثقافي

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته العشرين، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يرافقه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار سموه إلى جهود دولة الإمارات المتواصلة، متمثلةً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو الحفاظ على الرياضات التراثية وترسيخ الموروث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات، مثمناً المبادرات الوطنية والمشاريع الرائدة التي تدعم تعزيزه في نفوس الأجيال الشابة خاصة، ونشره والتعريف به على مستوى العالم.

وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة في المعرض مُطلعاً على عدد من الأجنحة والشركات العربية والدولية المشاركة فيه، مشيداً سموه بالسمعة الدولية المرموقة للمعرض والنجاح الذي يحققه كل عام بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام سموه بإبراز الإرث الثقافي الغني للدولة والاطلاع على الممارسات الثقافية المختلفة لدول العالم في مجال الصيد والفروسية.

واطلع سموه خلال زيارته للأجنحة على أحدث مستلزمات وإصدارات الصيد والفروسية والأسلحة والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه المجالات.

رافق سموه في الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

كما زار فعاليات المعرض مساء أمس، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين. وقام سموه بجولة في أروقة المعرض، تفقد خلالها أجنحته المختلفة، واطلع على مشاركات عدد من الأجنحة الوطنية والأجنبية وما تعرضه من تقنيات ومستلزمات حديثة خاصة برياضات الصيد والفروسية. واستمع سموه إلى شرح من المشاركين بشأن ما تتميز به منتجاتهم ومعروضاتهم من مواصفات تسهم في الحفاظ على استدامة الرياضات التراثية وعلى مكونات البيئة ومواردها. رافق سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

ويواصل المعرض فعاليات الدورة الـ20 بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، من خلال فعاليات تلفت أنظار العالم إلى تراث دولة الإمارات وتاريخها العريق، وتسلط الضوء على أهم الرياضات المتعلقة بالصيد بالصقور والفروسية باعتباره أحد أهم وأبرز المعارض الإقليمية والعالمية للصيد والفروسية.

وصاحب فعاليات المعرض أمس انعقاد مؤتمر ((دور وسائل الإعلام في صون الصقارة والتراث الثقافي غير المادي))، بحضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام، لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به الإعلام في تعزيز الصيد المستدام وصون التراث الوطني بمختلف مفرداته.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية.

اهتمام

وأكد معالي نسيبة أن أبوظبي استطاعت أن تستحوذ على اهتمام كبريات الصحف العالمية ووسائل الإعلام الفاعلة، والتي كانت تُعد تقارير مستمرة عن جميع الفعاليات، بل إن مراسلي هذه الصحف كانوا يمارسون شغفهم بهذه المهنة من ناحية التقاط الصور للصحراء والأنشطة التراثية المصاحبة، ويخطّون أروع ما قيل ويُقال عن الطبيعة في دولة الإمارات وكيف استطاعت حتى اليوم المحافظة على هذا الإبداع من خلال الجمع بين الماضي والحاضر، بل ودمج عناصر التراث في كل مكونات الحداثة والتطور اليوم.

مهام

وأكد الدكتور علي بن تميم، أن قيمة الصقارة تتعدى مجرد كونها رياضة جماعية، إلى كونها منظومة مهارات وفنوناً وعادات وتقاليد شديدة الصلة بإرث هذه الأرض وأهلها وطبيعتها وتاريخها، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام في صون الصقارة والتراث الثقافي غير المادي، وهو الدور الذي تمتد جذوره إلى عام 1976 حين أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهم مبادرة إعلامية في هذا المجال: ((مهرجان الصداقة الدولي الأول للبيزرة))، الحدث الذي شكّل منصة استراتيجية أدخلت الصقارة في صلب الجهود المتنامية للحفاظ على البيئة وهذا الفن العريق، وسهّلت نقل خبراته وممارساته للأجيال المتعاقبة.

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