حاكم عجمان يحضر مأدبة غداء أقامها عبيد الزعابي بمناسبة زفاف نجله
التاريخ
9/6/2023 7:14:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مأدبة الغداء التي أقامها، أمس، عبيد الزعابي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة يوسف سعد بو سميط، وذلك بمجلسه في منطقة الجرف1 بعجمان.
حضر المأدبة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم في عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني للعريس الذي أعرب عن بالغ سعادته بحضور سموهما مأدبة الغداء بمناسبة زواجه، كما تقدم الحضور بخالص التهاني والتبريكات للعريس.
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