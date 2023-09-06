حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مأدبة الغداء التي أقامها، أمس، عبيد الزعابي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة يوسف سعد بو سميط، وذلك بمجلسه في منطقة الجرف1 بعجمان.

حضر المأدبة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم في عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني للعريس الذي أعرب عن بالغ سعادته بحضور سموهما مأدبة الغداء بمناسبة زواجه، كما تقدم الحضور بخالص التهاني والتبريكات للعريس.

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