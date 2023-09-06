دراسة: فيتامين «سي» ينشّط الأورام السرطانية

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول فيتامين «سي» يؤدي إلى تنشيط الأورام السرطانية.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها فريق من معهد كارولينسكا في السويد، أن فيتامين «سي» ومضادات الأكسدة الأخرى تحفز تكوين أوعية دموية جديدة في أورام سرطان الرئة، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا تايم أوف إنديا».

وأكدت أن هذا الخطر الذي تحدثه المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة يحصل عند تناولها بكميات زائدة.

وقال قائد الدراسة، مارتن بيرجو، الأستاذ في قسم العلوم البيولوجية والكيميائية: «لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشّط آلية تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة»، معرباً عن دهشته؛ لأنه كان يعتقد سابقاً أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي.

وأضاف بيرجو: «الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار».

لكنَّه طمأن المرضى تجاه مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي، موضحاً أن الخطر يهدد مرضى السرطان والأشخاص الذين يعانون ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

وقال تينغ وانغ، طالب الدكتوراه في مجموعة البروفيسور بيرجو في معهد كارولينسكا: «قامت العديد من التجارب السريرية بتقييم فعالية مثبطات تكوين الأوعية، لكن النتائج لم تكن ناجحة كما كان متوقعاً».

وأضاف وانغ: «تفتح دراستنا الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام، على سبيل المثال، المرضى الذين تظهر أورامهم مستويات عالية من BACH1 قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1».

وتابع: «الخطوة التالية إجراء فحص تفصيلي لكيفية تنظيم مستويات الأكسجين والجذور الحرة لبروتين BACH1»، مشيراً إلى الفريق البحثي سيجري دراسات مماثلة على أشكال السرطان الأخرى.

واستخدم الباحثون مجموعة من الأساليب البيولوجية الخلوية، وركزوا معظم عملهم على أورام سرطان الرئة من خلال دراسة الأعضاء العضوية، وهي أورام صغيرة مزروعة من المرضى، ودرسوا أيضاً عينات من أورام الثدي والكلى البشرية.

من جهته، أوضح الدكتور مهند دياب، استشاري الأورام السرطانية، أن هناك دراسات أجريت على فيتامين «سي» و«دي» للأشخاص غير المصابين بالسرطان، لاغتاً إلى أن عددهم يصل إلى 14 ألف شخص.

وقال دياب، خلال لقائه أمس عبر شاشة قناة «العربية»، إن هؤلاء الأشخاص قسموا إلى قسمين، أحداهما يتناول فيتامينات يومياً، والآخر لم يتناول شيئاً.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مصابين بأي نوع من أنواع الأورام، مؤكداً أنه بعد 8 سنوات أجري تقييم لهم، ولم يثبت أي زيادة بأعداد السرطان لدى الفئتين.

وشدد على أن فيتامين «سي» لا يسبب سرطاناً بالنسبة إلى الأصحاء، مشيراً إلى أن هناك دراسة أخرى أجريت على الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، وكانوا يتناولون مضادات الأكسدة مثل فيتامين «سي» و«دي»، ووُجد أن هؤلاء المرضى لديهم تقدُّم بالمرض.

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