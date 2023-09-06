البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع
التاريخ
9/6/2023 7:14:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسوماً دستورياً يقضي بحلّ قوات الدعم السريع.
ووجَّه
البرهان، اليوم، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
يُذكر أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 4 ملايين.
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