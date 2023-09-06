البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع

أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسوماً دستورياً يقضي بحلّ قوات الدعم السريع.

ووجَّه

البرهان، اليوم، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

يُذكر أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 4 ملايين.

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