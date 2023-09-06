بسبب ابنته.. فنان مصري يبكي على الهواء

عجز الفنان المصري صبحي خليل عن كظم مشاعره الملتهبة على الهواء مباشرة بسبب ظروف ابنته الصحية.

وتلقَّى خليل، خلال لقائه أمس في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة قناة «سي بي سي»، مكالمة من ابنته داليا التي كانت تعاني مرض السرطان منذ 7 سنوات.

وأوضحت داليا، أثناء المكالمة، أنها خضعت للعديد من العمليات الجراحية، موجهةً رسالة مؤثرة إلى والديها.

وقالت: «مقدرش أعيش من غيركوا، أنتم أهم حاجة في حياتنا وحياة صحابنا، وبدعيلهم باستمرار».

ودخل صبحي خليل في نوبة بكاء على أثر المكالمة، في حضور الإعلاميتين هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، متناولاً بالتفصيل جوانب الأزمة الصحية التي ألـمَّت بابنته.

وكشف أنه لم يعلم بحقيقة مرض ابنته خلال مدة عام ونصف، منوهاً بالمواقف الصعبة التي تعرضت لها أسرته بسبب تلك المأساة.

ووصف داليا بأنها «بطلة بـ100 راجل» بسبب ما عانته خلال رحلة المرض، قائلاً: «داليا بنتي أكتر حد بيغيير عليا أكتر من زوجتي نجوى».

يُذكر أن الفنان صبحي خليل ممثل مصري من مواليد عام 1961، قدَّم أكثر من 100 عمل فني، بدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن العشرين عبر المسلسل التاريخي «الإمام البخاري»، ومن أهم أعماله الفنية دوره في مسلسل «العار».