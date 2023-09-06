«مايكروسوفت» تكشف سبب اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين

«مايكروسوفت» تكشف سبب اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين
التاريخ
9/6/2023 7:14:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت شركة «مايكروسوفت» عن السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين.
وأوضحت، في تدوينة نُشرت أمس، أن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أمريكيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.
وقالت إن حساب المهندس قد تم اختراقه من قِبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم «العاصفة-0558».
وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن «العاصفة-0558» سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين.
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