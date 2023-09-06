«مايكروسوفت» تكشف سبب اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين

كشفت شركة «مايكروسوفت» عن السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين.

وأوضحت، في تدوينة نُشرت أمس، أن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أمريكيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.

وقالت إن حساب المهندس قد تم اختراقه من قِبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم «العاصفة-0558».

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن «العاصفة-0558» سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين.

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