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رئيس الغابون المعزول حر في السفر إلى الخارج

9/6/2023 7:14:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن رئيس الغابون المعزول، علي بونغو، أصبح «حراً في السفر إلى الخارج»، وذلك نقلاً عن حاكم البلاد بعد الانقلاب.

كان عسكريون قد أعلنوا تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيساً للمرحلة الانتقالية.

وأوضح ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنه «تمّ تعيين الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية» التي لم يحدّد الانقلابيون مدّتها.

وظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكرياً على شاشة محطة «غابون 24» من القصر الرئاسي، فور إعلان فوز علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 64,27% من الأصوات.

وقال أحد العسكريين، وهو كولونيل في الجيش: «نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم».

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