لقاح فايزر المعدَّل يحقق استجابة مناعية ضد كوفيد

أعلنت شركة فايزر أن لقاح كوفيد المعدَّل أثار استجابة مناعية قوية.

وأوضحت، أمس، أن لقاحها، الذي جرى العمل عليه بالتعاون مع شركة بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، والمتوقع استخدامه هذا الخريف، أثار استجابة قوية عبر تكوين الأجسام المضادة للسلالة الفرعية (بي.إيه.2.86) شديدة التحور من فيروس كورونا في دراسة على الفئران قبل مرحلة الدراسات السريرية.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق، إلى أن السلالة (بي.إيه.2.86) قد تكون أكثر قدرة على عدوى الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد من قبل أو تم تطعيمهم بجرعات سابقة.

وقالت شركة موديرنا، في وقت سابق أمس، إن بيانات التجارب السريرية على البشر أظهرت أن لقاحها المحدث سيكون فعالاً على الأرجح ضد السلالة نفسها.