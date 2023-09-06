لقاح فايزر المعدَّل يحقق استجابة مناعية ضد كوفيد
التاريخ
9/6/2023 7:14:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة فايزر أن لقاح كوفيد المعدَّل أثار استجابة مناعية قوية.
وأوضحت، أمس، أن لقاحها، الذي جرى العمل عليه بالتعاون مع شركة بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، والمتوقع استخدامه هذا الخريف، أثار استجابة قوية عبر تكوين الأجسام المضادة للسلالة الفرعية (بي.إيه.2.86) شديدة التحور من فيروس كورونا في دراسة على الفئران قبل مرحلة الدراسات السريرية.
وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق، إلى أن السلالة (بي.إيه.2.86) قد تكون أكثر قدرة على عدوى الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد من قبل أو تم تطعيمهم بجرعات سابقة.
وقالت شركة موديرنا، في وقت سابق أمس، إن بيانات التجارب السريرية على البشر أظهرت أن لقاحها المحدث سيكون فعالاً على الأرجح ضد السلالة نفسها.
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