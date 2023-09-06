بلاغ من شيرين عبد الوهاب إلى النائب العام في مصر

تقدَّمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ إلى النائب العام في مصر.

واتهمت شيرين، في البلاغ المقدَّم، المنتج محمد الشاعر بالاستيلاء على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي وقناتها على موقع «يوتيوب» والتربح منها، وذلك حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري.

وأوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة، أن الشاعر استغل تلك المنصات دون علم شيرين أو موافقتها، مؤكداً أنه نشر العديد من أعمالها الغنائية عليها بغرض التربح.

وقال في بيان، إن «المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية واستغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها، في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح».

وأضاف أن ذلك «سبَّب لها أضراراً جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما»، مشيراً إلى أن الأدهى من ذلك أن المشكو في حقه أصبح المسيطر على قناتها بموقع «يوتيوب» حتى إنها لا تستطيع التعامل نهائياً.

وطالب قنطوش النائب العام باتخاذ اللازم قانوناً، وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

من جهته، علَّق محمد الشاعر على البلاغ المقدَّم ضده، مؤكداً عدم علمه بتفاصيل الأمر نهائياً.

وقال الشاعر، في تصريح لموقع «مصراوي» الإخباري: «ليس لدي أي فكرة عن هذا البلاغ».

وكان حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أوضح أنها وثقت بأحد الأشخاص الذي عمل في السابق مديراً لأعمالها، لكنه سبَّب لها مشكلات قضائية.

وأكد لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إي تي سي»، أن هذه الواقعة محل تحقيق، مبيناً أنها جريمة من جرائم المعلومات، وتصل العقوبة فيها إلى السجن ثلاث سنوات.

وذكر أن المبالغ التي استولى عليها هذا الشخص ضخمة وتقارب المليون دولار، منوهاً بأن شيرين تدافع عن حقوقها في حين يتهرب الشخص من المثول أمام القضاء.