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غوتيريش يدعو إلى زيادة عاجلة في العمل الدولي المناخي

9/6/2023 7:14:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من سرعة انهيار المناخ، بحيث يصل إلى مستوى يتجاوز فيه القدرة البشرية على التعامل مع الظواهر الجوية المتعددة.

وشدَّد الأمين العام، في تصريحات أدلى بها أمس تعقيباً على آخر النتائج التي توصلت إليها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ، حول سخونة شهر أغسطس، «على أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة يتطلب زيادة عاجلة في العمل الدولي».

ودعا غوتيريش قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ، لافتاً إلى أنه «لا تزال هناك إمكانيات لتجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية».

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أصدرت بياناً صحفياً أمس، أعلنت خلاله أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق وفقاً لما أظهرته بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، موضحةً أن شهر أغسطس يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.

ووفقاً للبيانات المسجلة لدى المنظمة أخيراً، بلغت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.

وأظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن متوسط درجة حرارة سطح البحر في أغسطس كان الأعلى على الإطلاق، حيث بلغت 20.98 درجة مئوية.

كما تجاوزت درجات الحرارة في كل يوم في شهر أغسطس عمَّا تم تسجيله في مارس 2016.

وأشارت أيضاً التقديرات التي وردت في الدورية الشهرية لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) إلى أن شهر أغسطس كان أكثر دفئاً بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850-1900.

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