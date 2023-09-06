قلة شرب الماء توثر سلباً في سلوك الإنسان

كشفت خبيرة تغذية روسية عن تأثير سلبي ناتج عن قلة شرب الماء، موضحةً أنها تتسبب في تغيّرات في السلوك.

وأكدت الدكتورة يلينا سولوماتينا أن عواقب نقص الماء في الجسم كثيرة جداً، مشيرةً إلى أنها تؤثر سلباً في الدماغ وسلوك الشخص، إلى جانب أثرها في تكوُّن الحصى بالكلى وضعف منظومة المناعة.

وقالت سولوماتينا، حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم»، إن الاعتقاد السائد بأن الإنسان يحتاج إلى لترين من الماء يومياً غير صحيح، مبينً أن لكل إنسان خصوصيته.

وأضافت أن كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، لافتةً إلى أنه يمكن أن تعادل 30 مليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الشخص.

وذكرت أن كبار السن هم الفئة الأكثر تضرراً من عدم شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، مشددةً على أهمية شرب الماء بصورة متساوية خلال اليوم.

وحذرت من خطورة الامتناع عن شرب الماء فترات طويلة يعقبها شرب لتر ماء دفعة واحدة، موضحةً أن من شأن ذلك أن يُحدث عبئاً إضافياً غير ضروري على الجسم وخاصة على الجهاز البولي.

ونصحت بشرب 2-3 رشفات كل 20 دقيقة، مضيفةً أن مشكلات إهمال شرب الماء تشمل الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم.

وتابعت: «يبدأ الجسم بالحفاظ على الماء عندما يشعر بنقصه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن»، مشيرةً إلى أن نقص الماء يؤثر سلباً في المظهر، إذ تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر.

ونبَّهت يلينا سولوماتينا على أن مشروبات مثل الشاي والقهوة لا تعوّض نقص الماء في الجسم، مبينةً أنها تؤدي إلى الجفاف.

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