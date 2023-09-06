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أهمية الوعي الشعبي العالمي!

9/6/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬اليوم؛‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬توحيد‭ ‬العالم‭ (‬اتصالاً‭ ‬وتواصلاً‭ ‬وإعلامياً‭)‬،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الشعبي‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬عرضة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬اختراقات‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬التفاهة‮»‬‭ ‬و«نظام‭ ‬الغباء‮»‬،‭ ‬وهما‭ ‬النظامان‭ ‬اللذان‭ ‬تديرهما‭ ‬أصابع‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الخفية‮»‬‭! ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الإعلام‭ ‬والتواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬‮«‬زاوية‭ ‬مضيئة‮»‬،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬فاعليتها‭ ‬المطلوبة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭! ‬وهي‭ ‬الزاوية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬تحت‭ ‬ضوء‭ ‬نشر‭ ‬الفيديوهات‭ ‬والتقارير‭ ‬والتحليلات،‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬خبايا‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬حولنا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وحيث‭ ‬تصريح‭ ‬لعالم‭ ‬نزيه‭ ‬أو‭ ‬مفكّر‭ ‬موضوعي،‭ ‬أو‭ ‬تقرير‭ ‬مصوّر‭ ‬يتم‭ ‬تسريبه‭ ‬لكشف‭ ‬وفضح‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الخفاء،‭ ‬أو‭ ‬فيديوهات‭ ‬تصوّر‭ ‬لحظات‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬كبرى‭ ‬واصطياد‭ ‬زلة‭ ‬اللسان‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬أحياناً‭! ‬أو‭ ‬فيديو‭ ‬مرفق‭ ‬بتقرير‭ ‬علمي‭ ‬حول‭ ‬ماهية‭ (‬التزييف‭ ‬العميق‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬كشف‭ ‬أقنعة‭ ‬تنكشف‭ ‬وقد‭ ‬لبسها‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬متنفذون‭ ‬في‭ ‬الغرب‭! ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬مستندات‭ ‬مسرّبة‭ ‬ومعروف‭ ‬نموذج‭ ‬ما‭ ‬أحدثه‭ ‬‮«‬الويكيليكس‮»‬‭ ‬من‭ ‬فضائح‭ ‬وتقارير‭ ‬بالآلاف‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭! ‬أو‭ ‬نماذج‭ ‬أبحاث‭ ‬علمية‭ ‬جادة‭ ‬لعلماء‭ ‬ومتخصصين‭ ‬يتم‭ ‬تهميشهم‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬يتعرض‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لاغتيال‭ ‬غامض‭! ‬يكشفون‭ ‬حقائق‭ ‬عن‭ ‬الأوبئة‭ ‬والفيروسات‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالمناخ‭ ‬وآليات‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬الهارب‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الشعاع‭ ‬الأزرق‭! ‬ورش‭ ‬‮«‬الكيمتريل‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬خفايا‭ ‬مختبرات‭ ‬صناعة‭ ‬الفيروسات‭! ‬أو‭ ‬أكاذيب‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬وحقيقة‭ ‬الأرض‭! ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬51‮»»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬التوثيق‭ ‬ونشر‭ ‬الحقائق‭ ‬العلمية‭ ‬غير‭ ‬الزائفة‭ ‬والحقائق‭ ‬البيولوجية‭ ‬والتاريخية‭ ‬والسياسية،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التعتيم‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي،‭ ‬وبالتبعية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭!‬

{ ‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يوضح‭ ‬أن‭ ‬لأحداث‭ ‬العالم‭ ‬وجهين،‭ ‬وجه‭ ‬ظاهر‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرسمي،‭ ‬ووجه‭ ‬خفي‭ ‬أسهمت‭ ‬ثورة‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬خباياه‭ ‬على‭ ‬‮«‬المستوى‭ ‬الشعبي‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬اطلاعاً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الظل‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬الرمادية‭! ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬‮«‬وعي‭ ‬عالمي‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشعوب،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬توحّد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الجمعي‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الشعوب‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬فارقاً‭ ‬في‭ ‬فرملة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخططات،‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬أصابع‭ ‬الشرّ‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬آليات‭ ‬‮«‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬والفكري‮»‬‭ ‬للشعوب،‭ ‬ورغم‭ ‬الإلهاء‭ ‬المتعمد‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬الوقت‭ ‬والطاقة‭ ‬من‭ ‬الناس‭! ‬ورغم‭ ‬إغراق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬التخدير‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭! ‬وإغراقهم‭ ‬في‭ ‬الأفكار‭ ‬السطحية‭ ‬والنماذج‭ ‬التافهة‭ ‬كأيقونات‭ ‬يتم‭ ‬تقليدها‭ ‬واتخاذها‭ ‬رموزا‭ ‬للنجاح‭ ‬والكسب‭ ‬المادي‭ ‬السريع‭! ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬دهاليز‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬التسطيح‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشعوب،‭ ‬‮«‬يقظة‭ ‬عالمية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشعبي،‭ ‬لمعرفة‭ ‬مجريات‭ ‬خفايا‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬الطافحة‭ ‬على‭ ‬السطح،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬صراعات‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬استراتيجي‭ ‬لدى‭ ‬مجتمعات‭ ‬بعينها‭! ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬خفايا‭ ‬الأحداث‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تتم‭ ‬مواجهته‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬‮«‬نظرية‭ ‬المؤامرة»؛‭ ‬وهي‭ ‬التهمة‭ ‬التي‭ ‬أكل‭ ‬الدهر‭ ‬منها‭ ‬وشرب‭!‬

{ ‭ ‬هناك‭ ‬معرفة‭ ‬خفيّة‭ ‬بدورها‭ ‬تتسلل‭ ‬إلى‭ ‬وعي‭ ‬الناس،‭ ‬وتفسّر‭ ‬‮«‬المنظومة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬وتفككها،‭ ‬وتدرك‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬الزيف‭ ‬والحقيقة،‭ ‬وبين‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭ ‬رغم‭ (‬التشويش‭) ‬الذي‭ ‬يطغى‭ ‬عليهما‭! ‬بما‭ ‬يدّل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬المفتوح‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬تكنولوجيا،‭ ‬الذي‭ ‬يتداخل‭ ‬مع‭ ‬الغثّ‭ ‬الكثير‭ ‬الذي‭ ‬فيه،‭ ‬يوجد‭ ‬به‭ ‬حلقات‭ ‬مهمة‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬السمين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يدرك‭ ‬أصحابه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬الحقائق‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭! ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬العالمي‭ ‬لاتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الطاغية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬الإنسان‭ ‬ووعيه‭ ‬وتدمير‭ ‬الأرض‭ ‬ومواردها‭ ‬الطبيعية‭! ‬

وأنه‭ ‬لمواجهته‭ (‬بنية‭ ‬السيطرة‭ ‬والمركزية‭) ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬‮«‬وعي‭ ‬شعبي‭ ‬عالمي‮»‬‭ ‬يواجهها،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬محكومة‭ ‬باتفاقيات‭ ‬وبروتوكولات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬‮«‬للمنظومة‭ ‬المركزية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يوجّه‭ ‬الوعي‭ ‬العالمي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬أهدافها‭ ‬وأهداف‭ ‬‮«‬الشركات‭ ‬العولمية‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬القوة‭ ‬الكبرى‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الغرب‭!‬

إنه‭ ‬عالم‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الجمعي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدول‭ ‬وفي‭ ‬عقول‭ ‬الناس‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬التعتيم‭ ‬الجاري‭ ‬حوله‭ ‬وعليه،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬وحده‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬إفشال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬التدميرية،‭ ‬وبعون‭ ‬الله‭ ‬المحيط‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭.‬

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