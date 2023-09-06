أهمية الوعي الشعبي العالمي!

{ ‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يوضح‭ ‬أن‭ ‬لأحداث‭ ‬العالم‭ ‬وجهين،‭ ‬وجه‭ ‬ظاهر‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرسمي،‭ ‬ووجه‭ ‬خفي‭ ‬أسهمت‭ ‬ثورة‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬خباياه‭ ‬على‭ ‬‮«‬المستوى‭ ‬الشعبي‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬اطلاعاً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الظل‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬الرمادية‭! ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬‮«‬وعي‭ ‬عالمي‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشعوب،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬توحّد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الجمعي‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الشعوب‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬فارقاً‭ ‬في‭ ‬فرملة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخططات،‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬أصابع‭ ‬الشرّ‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬آليات‭ ‬‮«‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬والفكري‮»‬‭ ‬للشعوب،‭ ‬ورغم‭ ‬الإلهاء‭ ‬المتعمد‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬الوقت‭ ‬والطاقة‭ ‬من‭ ‬الناس‭! ‬ورغم‭ ‬إغراق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬التخدير‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭! ‬وإغراقهم‭ ‬في‭ ‬الأفكار‭ ‬السطحية‭ ‬والنماذج‭ ‬التافهة‭ ‬كأيقونات‭ ‬يتم‭ ‬تقليدها‭ ‬واتخاذها‭ ‬رموزا‭ ‬للنجاح‭ ‬والكسب‭ ‬المادي‭ ‬السريع‭! ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬دهاليز‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬التسطيح‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشعوب،‭ ‬‮«‬يقظة‭ ‬عالمية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشعبي،‭ ‬لمعرفة‭ ‬مجريات‭ ‬خفايا‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬الطافحة‭ ‬على‭ ‬السطح،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬صراعات‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬استراتيجي‭ ‬لدى‭ ‬مجتمعات‭ ‬بعينها‭! ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬خفايا‭ ‬الأحداث‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تتم‭ ‬مواجهته‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬‮«‬نظرية‭ ‬المؤامرة»؛‭ ‬وهي‭ ‬التهمة‭ ‬التي‭ ‬أكل‭ ‬الدهر‭ ‬منها‭ ‬وشرب‭!‬

{ ‭ ‬هناك‭ ‬معرفة‭ ‬خفيّة‭ ‬بدورها‭ ‬تتسلل‭ ‬إلى‭ ‬وعي‭ ‬الناس،‭ ‬وتفسّر‭ ‬‮«‬المنظومة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬وتفككها،‭ ‬وتدرك‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬الزيف‭ ‬والحقيقة،‭ ‬وبين‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭ ‬رغم‭ (‬التشويش‭) ‬الذي‭ ‬يطغى‭ ‬عليهما‭! ‬بما‭ ‬يدّل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬المفتوح‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬تكنولوجيا،‭ ‬الذي‭ ‬يتداخل‭ ‬مع‭ ‬الغثّ‭ ‬الكثير‭ ‬الذي‭ ‬فيه،‭ ‬يوجد‭ ‬به‭ ‬حلقات‭ ‬مهمة‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬السمين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يدرك‭ ‬أصحابه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬الحقائق‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭! ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬العالمي‭ ‬لاتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الطاغية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬الإنسان‭ ‬ووعيه‭ ‬وتدمير‭ ‬الأرض‭ ‬ومواردها‭ ‬الطبيعية‭! ‬

وأنه‭ ‬لمواجهته‭ (‬بنية‭ ‬السيطرة‭ ‬والمركزية‭) ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬‮«‬وعي‭ ‬شعبي‭ ‬عالمي‮»‬‭ ‬يواجهها،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬محكومة‭ ‬باتفاقيات‭ ‬وبروتوكولات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬‮«‬للمنظومة‭ ‬المركزية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يوجّه‭ ‬الوعي‭ ‬العالمي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬أهدافها‭ ‬وأهداف‭ ‬‮«‬الشركات‭ ‬العولمية‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬القوة‭ ‬الكبرى‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الغرب‭!‬

إنه‭ ‬عالم‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الجمعي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدول‭ ‬وفي‭ ‬عقول‭ ‬الناس‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬التعتيم‭ ‬الجاري‭ ‬حوله‭ ‬وعليه،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬وحده‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬إفشال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬التدميرية،‭ ‬وبعون‭ ‬الله‭ ‬المحيط‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭.‬