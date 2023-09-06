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هل هذا الجيل أناني؟

9/6/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جلس‭ ‬أمامي‭ ‬سرحانا،‭ ‬ثم‭ ‬تنهد‭ ‬تنهيدة‭ ‬طويلة‭ ‬وقال‭: ‬اكتشفت‭ ‬انني‭ ‬كالثور‭ ‬في‭ ‬الساقية،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ (‬أنا‭) ‬سعادتي‭ ‬أو‭ ‬راحتي‭ ‬النفسية‭ ‬والبدنية‭. ‬

نظر‭ ‬إلي‭ ‬وأضاف‭: ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬أبنائي‭ ‬يستغلون‭ ‬عشقي‭ ‬وارتباطي‭ ‬مع‭ ‬احفادي‭ ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬السائق‭ ‬الخاص‭ ‬لأبنائهم‭ ‬والمخلص‭ ‬لأشغالهم‭ ‬ونسوا‭ ‬أنني‭ ‬وأمهم‭ ‬تعبنا‭ ‬وربينا‭ ‬وعملنا‭ ‬كل‭ ‬جهدنا‭ ‬حتى‭ ‬استقل‭ ‬الأبناء‭ ‬وبنوا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬عائلة‭ ‬خاصة‭.‬

شعرت‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬يتحدث‭ ‬بحرقة‭ ‬وألم‭ ‬ممزوج‭ ‬بحب،‭ ‬لذلك‭ ‬تركته‭ ‬يتحدث‭ ‬على‭ ‬راحته‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬اقاطعه،‭ ‬قال‭: ‬اعترف‭ ‬بأن‭ ‬حبي‭ ‬الشديد‭ ‬لأحفادي‭ ‬جعلني‭ ‬لا‭ ‬أرفض‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬لأبنائي‭ ‬الذين‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انهم‭ ‬ميسورو‭ ‬الحال‭ ‬ويستطيعون‭ ‬أن‭ ‬يوفروا‭ ‬سائقا‭ ‬لأبنائهم‭ ‬فإنهم‭ ‬استغلوا‭ ‬خوفي‭ ‬وحبي‭ ‬الشديد‭ ‬لأحفادي‭ ‬ليجعلوني‭ ‬السائق‭ ‬الخاص‭ ‬لأبنائهم،‭ ‬لم‭ ‬امانع‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أستطيع‭ ‬وأرغب‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬متقاعد‭ ‬بلا‭ ‬عمل‭ ‬ولكن‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬مرهقا‭ ‬مع‭ ‬السنين،‭ ‬لذلك‭ ‬عندما‭ ‬لمحت‭ ‬لأبنائي‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ (‬يشيلوني‭ ‬في‭ ‬كبري‭ ‬ويعتنون‭ ‬بي‭ ‬كما‭ ‬اعتنيت‭ ‬بهم‭ ‬وهم‭ ‬صغار‭) ‬شعرت‭ ‬بأنهم‭ ‬زعلوا‭ ‬واستنكروا‭ ‬وقالوا‭ ‬الجملة‭ ‬التي‭ ‬كسرت‭ ‬ظهري‭ (‬اشعندك‭ ‬انت‭ ‬متفرغ‭ ‬لا‭ ‬شغلة‭ ‬ولا‭ ‬مشغلة‭)! ‬

نظر‭ ‬إلي‭ ‬الرجل‭ ‬بكل‭ ‬حرقة‭ ‬وقال‭: ‬أليست‭ ‬لدي‭ ‬حياة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬استمتع‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬الكفاح‭ ‬والمجهود‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬لهم؟‭ ‬ألم‭ ‬يحن‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬ألتفت‭ ‬إلى‭ ‬نفسي‭ ‬وزوجتي‭ ‬الحبيبة‭ (‬امهم‭) ‬ونسافر‭ ‬لنستمتع‭ ‬بحياتنا‭ ‬قليلا؟‭ ‬لقد‭ ‬تخطيت‭ ‬الخمسة‭ ‬والستين‭ ‬وأشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬ولكنني‭ ‬مازلت‭ ‬اصحو‭ ‬باكرا‭ ‬كالموظف‭ ‬لألف‭ ‬على‭ ‬الأحفاد‭ ‬وأوصلهم‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬ثم‭ ‬ارجعهم‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬وأحيانا‭ ‬حتى‭ ‬العصر‭ ‬يطلبون‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬اهتم‭ ‬بأبنائهم‭ ‬أو‭ ‬أوصلهم‭ ‬لشراء‭ ‬احتياجات‭ ‬المدرسة‭ ‬لكي‭ ‬يرتاح‭ ‬اباؤهم‭ ‬ويناموا‭ ‬بعد‭ ‬تعب‭ ‬الشغل‭!! ‬وماذا‭ ‬عني؟‭ ‬الا‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬بعد‭ ‬تعب‭ ‬الصباح؟‭ ‬

بالأمس‭ ‬جلست‭ ‬مع‭ ‬أبنائي‭ ‬وبطريقة‭ ‬المزاح‭ ‬قلت‭ ‬لهم‭ ‬تصرفوا‭ ‬الشهر‭ ‬الجاي‭ ‬مع‭ ‬ابنائكم‭ ‬لأنني‭ ‬سأسافر‭ ‬مع‭ ‬امكم‭ ‬أسبوعين‭ ‬نغير‭ ‬جوا،‭ ‬فنحن‭ ‬نشعر‭ ‬بالتعب‭ ‬والاكتئاب‭ ‬ونحتاج‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الراحة،‭ ‬وكأنني‭ ‬فجرت‭ ‬قنبلة‭ ‬أو‭ ‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬أو‭ ‬ضربتهم‭ ‬حيث‭ ‬استنكروا‭ ‬وصرخوا‭ ‬وقالوا‭ ‬لماذا‭ ‬وكيف‭ ‬تقررون‭ ‬السفر‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تأخذوا‭ ‬رأينا،‭ ‬وكيف‭ ‬تطلب‭ ‬منا‭ ‬التصرف‭ ‬وأنت‭ ‬تعرف‭ ‬أننا‭ ‬نعتمد‭ ‬عليك؟‭ ‬فقلت‭ ‬لهم‭ ‬لهذا‭ ‬أعطيتكم‭ ‬شهرا‭ ‬للتصرف‭!! ‬فخرجوا‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬زعلانين‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذهول‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬الغريبة،‭ ‬نظرت‭ ‬إلي‭ ‬زوجتي‭ ‬وسكتت‭ ‬وكأنها‭ ‬تقول‭ ‬لي‭ (‬قلت‭ ‬لك‭ ‬كلما‭ ‬تعطي‭ ‬أكثر‭ ‬يشعر‭ ‬الأبناء‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬وكأنه‭ ‬واجب‭ ‬وليس‭ ‬فضلا‭).‬

رفع‭ ‬رأسه‭ ‬وعيونه‭ ‬فيها‭ ‬بقايا‭ ‬دموع‭ ‬وقال‭: ‬لقد‭ ‬أشعرني‭ ‬ابنائي‭ ‬الذين‭ ‬أفنيت‭ ‬عمري‭ ‬لأجلهم‭ ‬بأنني‭ ‬اناني‭ ‬ولا‭ ‬أفكر‭ ‬الا‭ ‬بنفسي‭ ‬لمجرد‭ ‬أنني‭ ‬فكرت‭ ‬أن‭ ‬اسافر‭ ‬وأغير‭ ‬جوا‭ ‬مع‭ ‬والدتهم‭.‬

لماذا‭ ‬ومتى‭ ‬وكيف‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬بهذه‭ ‬الأنانية،‭ ‬هل‭ ‬انا‭ ‬السبب‭ ‬وطريقة‭ ‬تربيتي‭ ‬كانت‭ ‬خاطئة‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬حاولت‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬أن‭ ‬اريحهم‭ ‬وأوفر‭ ‬لهم‭ ‬كافة‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬منذ‭ ‬صغرهم‭ ‬وألغيت‭ ‬نفسي‭ ‬وسعادتي‭ ‬وراحتي‭ ‬بتاتا؟؟‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬الغلط‭ ‬أن‭ ‬نضحي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬أبنائنا‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬ببعض‭ ‬الأنانية‭ ‬لكي‭ ‬يشعر‭ ‬الأبناء‭ ‬بحق‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬راحتهم‭ ‬وسعادتهم؟‭ ‬من‭ ‬المخطئ‭ ‬أنا‭ ‬أو‭ ‬هم؟؟‭ ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬جيلا‭ ‬أنانيا؟

من‭ ‬لديه‭ ‬الجواب‭ ‬يرسله‭ ‬إلي‭ ‬بالإيميل‭...‬

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