عن التصريحات الإيرانية.. والموقف البحريني

ودائما‭ ‬ما‭ ‬تتعامل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬المتوازنة‭ ‬والرصينة‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بحكمة‭ ‬وعقلانية،‭ ‬عبر‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬حسن‭ ‬الجوار،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬والعمل‭ ‬بها،‭ ‬ودعوة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تحري‭ ‬الدقة،‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة،‭ ‬تسيء‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬ضد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يكون‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬أمام‭ ‬المساعي‭ ‬نحو‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬يثير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬والهواجس‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬ومساراتها‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬التوجس‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭.‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬معلوم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬حقوق‭ ‬النزلاء،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬السيادية‭ ‬العديدة،‭ ‬فهي‭ ‬مسائل‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬التدخل‭ ‬فيها،‭ ‬والتعليق‭ ‬عليها،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬قانون‭ ‬ومؤسسات،‭ ‬وتحترم‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لكل‭ ‬دولة،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تتوقع‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تتدخل‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬البحرين‭.‬

ففي‭ ‬شأن‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭.. ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬منظومة‭ ‬حقوقية‭ ‬متطورة،‭ ‬ولديها‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وتعاون‭ ‬متميز‭ ‬وشفاف‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهناك‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الشاملة‭ ‬للنزلاء‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المنهجية‭ ‬القضائية‭ ‬المحترمة،‭ ‬ذات‭ ‬العدالة‭ ‬والاستقلالية،‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬لإدماجهم‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭.

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وفي‭ ‬الشأن‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬فإن‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ثابت‭ ‬وراسخ‭ ‬وأصيل،‭ ‬يؤكده‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناسبات‭ ‬والكلمات‭ ‬والخطابات‭ ‬السامية،‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.. ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬عروبي‭ ‬وإسلامي،‭ ‬وإنساني‭ ‬وحضاري،‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬حكيم‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬ومستدام،‭ ‬وبرؤية‭ ‬مستقبلية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬حل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلا‭ ‬بقيام‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وأن‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬والقدس‭ ‬الشريف،‭ ‬والهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬لفلسطين،‭ ‬وحقوق‭ ‬شعبها،‭ ‬قضية‭ ‬عربية‭ ‬أولى،‭ ‬وموقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاهها،‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬وأصيل،‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬المزايدة،‭ ‬ولا‭ ‬التشكيك‭ ‬فيه،‭ ‬ولا‭ ‬التحريض‭ ‬عليه‭ ‬والإساءة‭ ‬له،‭ ‬أو‭ ‬محاولة‭ ‬تزويره‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭.‬

الجميع‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬الإنساني،‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬ذات‭ ‬القرب‭ ‬الجغرافي‭.. ‬ولكن‭ ‬استمرار‭ ‬صدور‭ ‬التصريحات‭ ‬السلبية‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬ستظل‭ ‬دائما‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬خطاب‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة‭ ‬والواقعية،‭ ‬والتحركات‭ ‬والمساعي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الطبيعية‭.. ‬فهل‭ ‬تدرك‭ ‬إيران‭ ‬ذلك‭..‬؟؟