Thursday, 07 September 2023 04:18 GMT

عن التصريحات الإيرانية.. والموقف البحريني

9/6/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لطالما‭ ‬كانت‭ ‬توجسات‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬الإيراني‭ ‬المتشدد‭ ‬عائقا‭ ‬شعبيا‭ ‬أمام‭ ‬أية‭ ‬تحركات‭ ‬نحو‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الطبيعية‭.. ‬ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬السلبية‭ ‬تعد‭ ‬تدخلاً‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬بالأمس‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬بالخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بشأن‭ ‬أوضاع‭ ‬السجناء،‭ ‬وعن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭.‬

ودائما‭ ‬ما‭ ‬تتعامل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬المتوازنة‭ ‬والرصينة‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بحكمة‭ ‬وعقلانية،‭ ‬عبر‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬حسن‭ ‬الجوار،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬والعمل‭ ‬بها،‭ ‬ودعوة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تحري‭ ‬الدقة،‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة،‭ ‬تسيء‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬ضد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يكون‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬أمام‭ ‬المساعي‭ ‬نحو‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬يثير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬والهواجس‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬ومساراتها‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬التوجس‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭.‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬معلوم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬حقوق‭ ‬النزلاء،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬السيادية‭ ‬العديدة،‭ ‬فهي‭ ‬مسائل‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬التدخل‭ ‬فيها،‭ ‬والتعليق‭ ‬عليها،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬قانون‭ ‬ومؤسسات،‭ ‬وتحترم‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لكل‭ ‬دولة،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تتوقع‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تتدخل‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬البحرين‭.‬

ففي‭ ‬شأن‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭.. ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬منظومة‭ ‬حقوقية‭ ‬متطورة،‭ ‬ولديها‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وتعاون‭ ‬متميز‭ ‬وشفاف‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهناك‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الشاملة‭ ‬للنزلاء‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المنهجية‭ ‬القضائية‭ ‬المحترمة،‭ ‬ذات‭ ‬العدالة‭ ‬والاستقلالية،‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬لإدماجهم‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭.

وفي‭ ‬الشأن‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬فإن‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ثابت‭ ‬وراسخ‭ ‬وأصيل،‭ ‬يؤكده‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناسبات‭ ‬والكلمات‭ ‬والخطابات‭ ‬السامية،‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.. ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬عروبي‭ ‬وإسلامي،‭ ‬وإنساني‭ ‬وحضاري،‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬حكيم‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬ومستدام،‭ ‬وبرؤية‭ ‬مستقبلية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬حل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلا‭ ‬بقيام‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وأن‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬والقدس‭ ‬الشريف،‭ ‬والهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬لفلسطين،‭ ‬وحقوق‭ ‬شعبها،‭ ‬قضية‭ ‬عربية‭ ‬أولى،‭ ‬وموقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاهها،‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬وأصيل،‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬المزايدة،‭ ‬ولا‭ ‬التشكيك‭ ‬فيه،‭ ‬ولا‭ ‬التحريض‭ ‬عليه‭ ‬والإساءة‭ ‬له،‭ ‬أو‭ ‬محاولة‭ ‬تزويره‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭.‬

الجميع‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬الإنساني،‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬ذات‭ ‬القرب‭ ‬الجغرافي‭.. ‬ولكن‭ ‬استمرار‭ ‬صدور‭ ‬التصريحات‭ ‬السلبية‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬ستظل‭ ‬دائما‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬خطاب‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة‭ ‬والواقعية،‭ ‬والتحركات‭ ‬والمساعي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الطبيعية‭.. ‬فهل‭ ‬تدرك‭ ‬إيران‭ ‬ذلك‭..‬؟؟

MENAFN06092023000055011008ID1107022921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث