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أسرار ثروة الفايد وصراع الإخوة الأعداء على الميراث

9/6/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يبدو‭ ‬أن‭ ‬الجدل‭ ‬الصاخب‭ ‬الذي‭ ‬صاحب‭ ‬حياة‭ ‬الملياردير‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬الفايد‭ ‬لن‭ ‬يختفي‭ ‬بمواراة‭ ‬جثمانه‭ ‬الثرى،‭ ‬بجوار‭ ‬ابنه‭ ‬دودي،‭ ‬في‭ ‬‮«‬بارو‭ ‬جرين‭ ‬كورت‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬فثمة‭ ‬صراع‭ ‬حاد‭ ‬على‭ ‬ثروته‭ ‬المقدَّرة‭ ‬بـ‭ ‬1‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭. ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬توزيع‭ ‬ثروة‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬‭ ‬على‭ ‬أبنائه‭ ‬الأربعة‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية،‭ ‬هيني‭ ‬واثين،‭ ‬وهم‭: ‬ياسمين،‭ ‬وكريم،‭ ‬وكاميلا،‭ ‬وعمر،‭ ‬لكن‭ ‬عليهم‭ ‬أولاً‭ ‬حل‭ ‬ألغاز‭ ‬إمبراطوريته‭. ‬فعندما‭ ‬تُوفي‭ ‬مالك‭ ‬متجر‭ ‬هارودز‭ ‬السابق،‭ ‬ظل‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يمتلك‭ ‬عددًا‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬من‭ ‬الأصول،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬باريس،‭ ‬وقصر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أوكستيد،‭ ‬ساري‭. ‬وملكية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬تأتي‭ ‬عبر‭ ‬صناديق‭ ‬ائتمانية،‭ ‬وفي‭ ‬ملاذات‭ ‬ضريبية،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يمتلكها‭ ‬بالضبط‭. ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬الأمر‭ ‬تعقيدًا،‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الصراع‭ ‬العلني،‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬،‭ ‬فابنه‭ ‬عمر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عامًا‭ ‬انخرط‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬شرس‭ ‬مع‭ ‬شقيقته‭ ‬‮«‬كاميلا‮»‬‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عامًا،‭ ‬لدرجة‭ ‬وقوع‭ ‬مشاجرة‭ ‬جسدية‭ ‬عنيفة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬زوجها‭ ‬محمد‭ ‬إسريب،‭ ‬وانتهى‭ ‬الأمر‭ ‬بسلسلة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬من‭ ‬الدعاوى‭ ‬والادعاءات‭ ‬المضادة‭ ‬شهدتها‭ ‬أروقة‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عمر‮»‬‭ ‬كان‭ ‬يتعاطى‭ ‬بكثرة‭ ‬المخدرات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه،‭ ‬بزعم‭ ‬أنه‭ ‬ضحية‭ ‬‮«‬صراع‭ ‬الأشقاء‭ ‬على‭ ‬السلطة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬حيث‭ ‬أصوله،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬‭ ‬مالكًا‭ ‬لشقق‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬لين‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ومانهاتن،‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬كما‭ ‬عُرف‭ ‬بولعه‭ ‬بسيارات‭ ‬‮«‬الرولز‭ ‬رويس‮»‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬منها‭ ‬9‭ ‬سيارات‭ ‬فارهة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬فنية‭ ‬فاخرة،‭ ‬وتمثاله‭ ‬الشهير‭ ‬لـ«مايكل‭ ‬جاكسون‮»‬‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬فولهام‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ممتلكاته،‭ ‬ولكن‭ ‬مثل‭ ‬ناديه‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬تخلَّى‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الممتلكات‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬‭ ‬يمتلك‭ ‬أحد‭ ‬أفخم‭ ‬القصور‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أوكستيد،‭ ‬ساري،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬حدائق‭ ‬وإسطبلات،‭ ‬وتقدَّر‭ ‬قيمته‭ ‬بحوالي‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬وكذلك‭ ‬قلعة‭ ‬إسكتلندية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬فدان‭. ‬أما‭ ‬جوهرة‭ ‬إمبراطورية‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬،‭ ‬فهي‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬باريس،‭ ‬والمقدرة‭ ‬قيمته‭ ‬بحوالي‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬وإذا‭ ‬ذهبنا‭ ‬إلى‭ ‬مشارف‭ ‬باريس‭ ‬أيضًا،‭ ‬سنجد‭ ‬هذا‭ ‬القصر‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مسكنًا‭ ‬لدوق‭ ‬وندسور،‭ ‬وزوجته‭ ‬الأمريكية‭ ‬واليس‭ ‬سيمبسون،‭ ‬وقد‭ ‬استأجره‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬‭ ‬لمدة‭ ‬50‭ ‬عامًا‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ولم‭ ‬نتطرق‭ ‬بعد‭ ‬لتلك‭ ‬الكومة‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬النقدية،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬أرباح‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬‭ ‬368‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬‮«‬هارودز‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬بيع‭ ‬المتجر،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010،‭ ‬مقابل‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬كما‭ ‬باع‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬فولهام‮»‬‭ ‬بـ‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬المتتبع‭ ‬لإرث‭ ‬‮«‬الفايد‮»‬،‭ ‬ربما‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬دهاليز‭ ‬لا‭ ‬يخرج‭ ‬منها‭ ‬لسنين،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يحصرها‭ ‬كاملة،‭ ‬نظرًا‭ ‬للذكاء‭ ‬الحاد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتمتع‭ ‬به،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتضخيم‭ ‬ثرواته‭.‬

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