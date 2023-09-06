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((عزباء ومتزوجة ومطلقة)).. 3 ملكات جمال في مصر

9/6/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توجت‭ ‬شادن‭ ‬جلال‭ ‬ونهلة‭ ‬خالد‭ ‬وسارة‭ ‬ونس‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬بنت‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬3‭ ‬شابات‭ ‬للفوز‭ ‬بالتاج‭. ‬وأعلنت‭ ‬مسابقة‭ ‬جمال‭ ‬مصر‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬تتويج‭ ‬شادن‭ ‬ونهلة‭ ‬وسارة‭ ‬باللقب،‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أشهر،‭ ‬وضمت‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬ومنح‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬اللقب‭ ‬لـ3‭ ‬ملكات،‭ ‬الأولى‭ ‬متزوجة،‭ ‬والثانية‭ ‬غير‭ ‬متزوجة،‭ ‬والثالثة
مطلقة‭ ‬وأم‭ ‬لطفل‭. ‬وفازت‭ ‬شادن‭ ‬جلال‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬لغير‭ ‬المتزوجات،‭ ‬بينما‭ ‬نالت‭ ‬نهلة‭ ‬خالد،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬خبيرة‭ ‬تسويق‭ ‬رقمي،‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬سيدة‭ ‬جمال‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬كأول‭ ‬متزوجة‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬المتزوجات‭ ‬والمحجبات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬وفازت‭ ‬سارة‭ ‬كأول‭ ‬مطلقة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬فيما‭ ‬فازت‭ ‬جنا‭ ‬السبع‭ ‬بلقب‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬المراهقات،‭ ‬واختيرت‭ ‬الوصيفة‭ ‬الأولى‭ ‬نيروز‭ ‬أحمد،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬هنا‭ ‬هيثم‭ ‬ورنا‭ ‬إيهاب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الوصيفة‭ ‬الثانية‭.‬

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