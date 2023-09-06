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فوائد ((عظيمة)) للابتعاد عن الجلوس مدة 30 دقيقة فقط

9/6/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬استبدال‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الجلوس‭ ‬يوميا،‭ ‬بأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الفعاليات،‭ ‬يقلل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكر‭. ‬ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬علماء‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬بسيطة،‭ ‬مثل‭ ‬المشي‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬الجلوس،‭ ‬لمدة‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا،‭ ‬يقلل‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭ ‬بالمئة‭. ‬وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيث‭ ‬دياز‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭: ‬‮«‬أكدت‭ ‬دراساتنا‭ ‬النظرية‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬الجسدية‭ ‬بأي‭ ‬أنواعها‭ ‬ولأي‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬لها‭ ‬منافع‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لو‭ ‬يجبرك‭ ‬عملك‭ ‬أو‭ ‬حياتك‭ ‬اليومية‭ ‬على‭ ‬الجلوس‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة،‭ ‬فأنت‭ ‬تستطيع‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭ ‬بالتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬على‭ ‬القدر‭ ‬الذي‭ ‬تستطيع‭ ‬فعله‮»‬‭. ‬‮
‬وأكد‭ ‬دياز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬فوائد‭ ‬أكبر‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬التمارين‭ ‬القوية‭.. ‬حيث‭ ‬يجلس‭ ‬1‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬بالغين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬جالسا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬ممارسة
التمارين‭ ‬القوية
مثل‭ ‬تمارين‭ ‬الدراجات‭ ‬الرياضية‭ ‬الثابتة‭ ‬مثلا،‭ ‬تقلل‭ ‬نسبة‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭ ‬بالمئة‭. ‬وشملت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬الأميركية‭ ‬لعلم‭ ‬الأوبئة،‭ ‬قرابة‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬مشترك‭ ‬فوق‭ ‬عمر‭ ‬الـ45،‭ ‬وضعت‭ ‬لهم‭ ‬أجهزة‭ ‬تراقب‭ ‬الحركة‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬متواصلة‭.‬

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