وقالت‭ ‬معلمة‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬لصف‭ ‬البطل‭ ‬حمزة،‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬الابتدائي،‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬يوسف‭ ‬المناعي‭ ‬إنها‭ ‬لاحظت‭ ‬مدى‭ ‬سعادة‭ ‬الطالب‭ ‬بالعودة‭ ‬المدرسية،‭ ‬والالتقاء‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬بادر‭ ‬زملاؤه‭ ‬الطلبة‭ ‬جمال‭ ‬القلاف،‭ ‬ومحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬ومحمد‭ ‬الجنيد،‭ ‬وعبدالله‭ ‬المالود،‭ ‬وحسين‭ ‬أيوب،‭ ‬للجلوس‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬له‭.‬

ويعد‭ ‬حمزة‭ ‬أحد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تفتخر‭ ‬مدرسة‭ ‬الخوارزمي‭ ‬بقصص‭ ‬نجاحهم،‭ ‬بعد‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬لهم‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬التوحد‭ ‬تحديداً‭ ‬قد‭ ‬أظهروا‭ ‬قدرات‭ ‬لافتة‭ ‬تخطت‭ ‬البقية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواهب،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدرسي‭.‬