Thursday, 07 September 2023 04:17 GMT

سُجن بسببها 7 سنوات.. تبرئة أمريكي أسود من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن

9/6/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برّأت‭ ‬محكمة‭ ‬قرب‭ ‬نيويورك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬أدلة‭ ‬جديدة‭ ‬أتاحها‭ ‬الحمض‭ ‬النووي،‭ ‬رجلاً‭ ‬أمريكياً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬72‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬ارتُكِبَت‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬سُجن‭ ‬بسببها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬الأخطاء‭ ‬القانونية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬إينوسنس‭ ‬بروجكت‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ويست‭ ‬تشستر‭ ‬طعناً‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬أعلى‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحُكم‭ ‬هو‭ ‬أقدم‭ ‬إدانة‭ ‬تسقط‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بفضل‭ ‬أدلة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭. ‬وبُرِّئ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1989‭. ‬

وكان‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بعصا‭ ‬وبدا‭ ‬شديد‭ ‬التأثر‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المحكمة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬عندما‭ ‬أُوقِف‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مايو‭ ‬1975‭ ‬بتهمة‭ ‬اغتصابه‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬تلميذة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬كانت‭ ‬تتنزه‭ ‬مع‭ ‬صديقتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جرينبرغ‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬إياها‭. ‬

‮«‬ومع‭ ‬أن‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬فيتنام‭ ‬كان‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬بريء‭ ‬واستعان‭ ‬بشهود‭ ‬دعموا‭ ‬صحة‭ ‬حجته‮»‬،‭ ‬دينَ‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬بجرمَي‭ ‬الاغتصاب‭ ‬وحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬سنة‭ ‬و15‭ ‬عاماً‭. ‬

ودُفِعَت‭ ‬الفتاتان‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إنهما‭ ‬تعرّفتا‭ ‬عليه،‭ ‬واعتمدت‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬أساليب‭ ‬متحيزة‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬سليمة‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬السود‭ ‬والأشخاص‭ ‬المتحدرون‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬ضحية‭ ‬لها،‭ ‬وفقاً‭ ‬لـ«إينوسنس‭ ‬بروجكت‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬براءته‭. ‬لكنّ‭ ‬النيابة‭ ‬العام‭ ‬لم‭ ‬تُعِد‭ ‬فتح‭ ‬القضية‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬وأجرت‭ ‬تحاليل‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬بقيت‭ ‬صالحة‭ ‬على‭ ‬الملابس‭ ‬الداخلية‭ ‬للضحية‭. ‬

وأظهرت‭ ‬التحاليل‭ ‬براءة‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك،‭ ‬ومكّنت‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬تهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬إلى‭ ‬رجل‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬يمضي‭ ‬محكوميته‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭. ‬وما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬السجين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اعترف‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬إدانته‭ ‬بها‭ ‬ممكنة‭ ‬بسبب‭ ‬مرور‭ ‬الزمن‭.

وقال‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬باكياً‭ ‬بحسب‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬وايت‭ ‬بلينز‭ ‬عرضتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬فعلاً‭ ‬إنني‭ ‬حر‮»‬‭. ‬

MENAFN06092023000055011008ID1107022916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث