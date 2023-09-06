وأوضحت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬إينوسنس‭ ‬بروجكت‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ويست‭ ‬تشستر‭ ‬طعناً‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬أعلى‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحُكم‭ ‬هو‭ ‬أقدم‭ ‬إدانة‭ ‬تسقط‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بفضل‭ ‬أدلة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭. ‬وبُرِّئ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1989‭. ‬

وكان‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بعصا‭ ‬وبدا‭ ‬شديد‭ ‬التأثر‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المحكمة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬عندما‭ ‬أُوقِف‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مايو‭ ‬1975‭ ‬بتهمة‭ ‬اغتصابه‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬تلميذة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬كانت‭ ‬تتنزه‭ ‬مع‭ ‬صديقتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جرينبرغ‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬إياها‭. ‬

‮«‬ومع‭ ‬أن‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬فيتنام‭ ‬كان‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬بريء‭ ‬واستعان‭ ‬بشهود‭ ‬دعموا‭ ‬صحة‭ ‬حجته‮»‬،‭ ‬دينَ‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬بجرمَي‭ ‬الاغتصاب‭ ‬وحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬سنة‭ ‬و15‭ ‬عاماً‭. ‬

ودُفِعَت‭ ‬الفتاتان‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إنهما‭ ‬تعرّفتا‭ ‬عليه،‭ ‬واعتمدت‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬أساليب‭ ‬متحيزة‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬سليمة‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬السود‭ ‬والأشخاص‭ ‬المتحدرون‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬ضحية‭ ‬لها،‭ ‬وفقاً‭ ‬لـ«إينوسنس‭ ‬بروجكت‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬براءته‭. ‬لكنّ‭ ‬النيابة‭ ‬العام‭ ‬لم‭ ‬تُعِد‭ ‬فتح‭ ‬القضية‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬وأجرت‭ ‬تحاليل‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬بقيت‭ ‬صالحة‭ ‬على‭ ‬الملابس‭ ‬الداخلية‭ ‬للضحية‭. ‬

وأظهرت‭ ‬التحاليل‭ ‬براءة‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك،‭ ‬ومكّنت‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬تهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬إلى‭ ‬رجل‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬يمضي‭ ‬محكوميته‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭. ‬وما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬السجين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اعترف‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬إدانته‭ ‬بها‭ ‬ممكنة‭ ‬بسبب‭ ‬مرور‭ ‬الزمن‭.

‬

وقال‭ ‬ليونارد‭ ‬ماك‭ ‬باكياً‭ ‬بحسب‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬وايت‭ ‬بلينز‭ ‬عرضتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬فعلاً‭ ‬إنني‭ ‬حر‮»‬‭. ‬