17 طالبا بحرينيا ينالون مراكز متقدمة في مسابقة بالإمارات

17 طالبا بحرينيا ينالون مراكز متقدمة في مسابقة بالإمارات
التاريخ
9/6/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم النائب الدكتور هشام العشيري 17 طالبا بحرينيا لحصولهم على المراكز الأولى في دولة الامارات بمسابقة سمارت برين للحساب الذهني الخليجية، التي شاركت فيها مدارس الإمارات الوطنية.
وحصد الطلاب البحرينيون الجوائز في المسابقة التي أقيمت في إمارة الشارقة في 8 يوليو 2023، بحضور طلاب من دول الخليج العربي وبمشاركة 920 طالبا من المنطقة حضوريا وأون لاين.
ويخضع الطلاب خلال المسابقة لحل ما يقارب 120-200 مسألة حسابية يتم حلها خلال 7 دقائق فقط تتنوع ما بين الجمع والطرح والضرب والقسمة.
وذكرت المدير التنفيذي بسمارت برين ليلى عبدالله أن البرنامج يؤهل الأطفال حتى سن 16 عاما، بدءا من سن 4-6 سنوات، ويتم توزيعهم على 4 مستويات، أما المستوى الثاني فينضم إليه الطلاب من سن 6 سنوات وما فوق ويتم توزيعهم بحسب قدراتهم وصولا إلى المستوى التاسع.
جدير بالذكر أن أساسيات وقواعد برنامج «سمارت برين» للحساب الذهني انطلقت من تايلاند، ومراكزه التدريبية تنتشر في ماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا ودول الخليج والعديد من الدول حول العالم.
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