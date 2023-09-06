Thursday, 07 September 2023 04:17 GMT

17 طالبا بحرينيا ينالون مراكز متقدمة في مسابقة بالإمارات

9/6/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬17‭ ‬طالبا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لحصولهم‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬بمسابقة‭ ‬سمارت‭ ‬برين‭ ‬للحساب‭ ‬الذهني‭ ‬الخليجية،‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬مدارس‭ ‬الإمارات‭ ‬الوطنية‭.‬

‭ ‬وحصد‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيون‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬بحضور‭ ‬طلاب‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وبمشاركة‭ ‬920‭ ‬طالبا‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬حضوريا‭ ‬وأون‭ ‬لاين‭.‬

ويخضع‭ ‬الطلاب‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬لحل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬120‭-‬200‭ ‬مسألة‭ ‬حسابية‭ ‬يتم‭ ‬حلها‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الجمع‭ ‬والطرح‭ ‬والضرب‭ ‬والقسمة‭.‬

وذكرت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬بسمارت‭ ‬برين‭ ‬ليلى‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يؤهل‭ ‬الأطفال‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬4‭-‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬ويتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مستويات،‭ ‬أما‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬فينضم‭ ‬إليه‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬ويتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬بحسب‭ ‬قدراتهم‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬التاسع‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬أساسيات‭ ‬وقواعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سمارت‭ ‬برين‮»‬‭ ‬للحساب‭ ‬الذهني‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬تايلاند،‭ ‬ومراكزه‭ ‬التدريبية‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬وسنغافورة‭ ‬واليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN06092023000055011008ID1107022915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث