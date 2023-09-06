17 طالبا بحرينيا ينالون مراكز متقدمة في مسابقة بالإمارات

‭ ‬وحصد‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيون‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬بحضور‭ ‬طلاب‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وبمشاركة‭ ‬920‭ ‬طالبا‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬حضوريا‭ ‬وأون‭ ‬لاين‭.‬

ويخضع‭ ‬الطلاب‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬لحل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬120‭-‬200‭ ‬مسألة‭ ‬حسابية‭ ‬يتم‭ ‬حلها‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الجمع‭ ‬والطرح‭ ‬والضرب‭ ‬والقسمة‭.‬

وذكرت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬بسمارت‭ ‬برين‭ ‬ليلى‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يؤهل‭ ‬الأطفال‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬4‭-‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬ويتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مستويات،‭ ‬أما‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬فينضم‭ ‬إليه‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬ويتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬بحسب‭ ‬قدراتهم‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬التاسع‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬أساسيات‭ ‬وقواعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سمارت‭ ‬برين‮»‬‭ ‬للحساب‭ ‬الذهني‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬تايلاند،‭ ‬ومراكزه‭ ‬التدريبية‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬وسنغافورة‭ ‬واليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬