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‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للبطولة‭.‬

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‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬لإبراز‭ ‬الطاقات‭ ‬والقدرات‭ ‬الكامنة‭ ‬لدى‭ ‬الناشئة‭ ‬واستعراض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الكروية‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬بطولة‭ ‬سوبر‭ ‬تالنت‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬فردية‭ ‬بطابع‭ ‬جماعي‭ ‬يزرع‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬والمنافسة‭.‬

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‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الرياضية‭ ‬والتنافسية‭ ‬والترفيهية‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬لإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتخصيص‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬مقاعد‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخيرية‭ ‬الملكية‭ ‬وأبناء‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬والمصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬السرطان‭ ‬ولاعبو‭ ‬الأكاديميات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭.‬

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‬ونوه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬سوبر‭ ‬تالنت‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬برنامج‭ ‬رياضي‭ ‬تنافسي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التحدي‭ ‬وإثبات‭ ‬الذات‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‮

‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الكروية‭ ‬الصاعدة‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنها‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬النواحي‭ ‬المهارية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬عنصرا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬للاعب،‭ ‬متمنيا‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬القناص،‭ ‬المايسترو،‭ ‬الدينامو،‭ ‬التنطيط‭ ‬وشووت،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬رعاة‭ ‬البطولة‭ ‬والرعاة‭ ‬الداعمين،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬فقرات‭ ‬استعراضية‭ ‬متنوعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬مع‭ ‬فقرة‭ ‬للعبة‭ ‬التيك‭ ‬بول‭.‬