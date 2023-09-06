الحفل شهد فقرات استعراضية وتتويج أبطال المسابقاتخالد بن حمد يرعى ختام بطولة سوبر تالنت البحرين
التاريخ
9/6/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، اختتمت مساء الأربعاء 6 سبتمبر 2023 بطولة سوبر تالنت البحرين والتي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وقد شهد الحفل حضور ممثلين عن الهيئة العامة للرياضة وعدد من اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية البحرينية، ورؤساء الجهات الداعمة للبطولة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية تنظيم المسابقات الرياضية لإبراز الطاقات والقدرات الكامنة لدى الناشئة واستعراض مهاراتهم الكروية وصقل مواهبهم، مشيرًا سموه الى أن ما تقدمه بطولة سوبر تالنت من منافسات فردية بطابع جماعي يزرع في اللاعبين روح التحدي والمنافسة.
وأكد سموه على ضرورة تنظيم المزيد من البرامج الرياضية والتنافسية والترفيهية للفئات العمرية بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لإبراز قدراتهم وإمكانياتهم الفنية مشيدًا بتخصيص اللجنة المنظمة مقاعد للمشاركين من أبناء المؤسسة الخيرية الملكية وأبناء شهداء الواجب والمصابين بأمراض السرطان ولاعبو الأكاديميات والأندية الرياضية.
ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة سوبر تالنت والتي تعتبر واحدة من الأفكار التي ساهمت في خلق برنامج رياضي تنافسي قائم على التحدي وإثبات الذات بين الفئات العمرية
مؤكدا سموه على أهمية المسابقة في اكتشاف المواهب الكروية الصاعدة خصوصا وأنها تركز على النواحي المهارية التي تشكل عنصرا هاما في الأداء الرياضي للاعب، متمنيا للجنة المنظمة التوفيق والنجاح.
هذا وقد شهد اليوم الختامي من المنافسات تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في الأدوار النهائية في كلا من مسابقة القناص، المايسترو، الدينامو، التنطيط وشووت، كما تم تكريم رعاة البطولة والرعاة الداعمين، كما تضمن الحفل فقرات استعراضية متنوعة بمشاركة لاعبي المنتخب مع فقرة للعبة التيك بول.
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