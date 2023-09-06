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التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا((الأولمبي)) يخسر أمام فلسطين بهدف في الوقت القاتل

9/6/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أولى‭ ‬مواجهاته‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭. ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لفلسطين‭ ‬اللاعب‭ ‬زيد‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬أولمبينا‮»‬‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمل‭ ‬باق‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المقبلتين‭. ‬ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البحرين‭: ‬اليابان،‭ ‬فلسطين‭ ‬وباكستان‭. ‬ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انتظم‭ ‬بمعسكر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الريجنسي‮»‬‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمهمة‭ ‬القارية‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لقاءه‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬باكستان،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬يلاقي‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وستقام‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬عند‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً‭. ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬‮

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬قطر‭.‬

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