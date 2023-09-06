التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا((الأولمبي)) يخسر أمام فلسطين بهدف في الوقت القاتل
التاريخ
9/6/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يوم أمس أولى مواجهاته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 أمام المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف في مباراة أقيمت على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد. وسجل هدف الفوز لفلسطين اللاعب زيد قمبر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.
وبهذه الخسارة عقد «أولمبينا» موقفه من التأهل المباشر للبطولة الآسيوية، ولكن الأمل باق اذا ما حقق المنتخب البحريني الفوز في المباراتين المقبلتين. ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب البحرين: اليابان، فلسطين وباكستان. ويقود منتخبنا المدرب الكرواتي داريو باسيتش، وكان المنتخب قد انتظم بمعسكر في فندق «الريجنسي» تحضيرًا للمهمة القارية.
وسيلعب منتخبنا الأولمبي لقاءه الثاني يوم 9 سبتمبر أمام باكستان، وأخيرًا يلاقي اليابان يوم 12 سبتمبر، وستقام جميع مباريات منتخبنا عند 6:30 مساءً. وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها.
والجدير بالذكر أن التصفيات تقام بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على 11 مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى البلد المنظم قطر.
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