وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬أولمبينا‮»‬‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمل‭ ‬باق‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المقبلتين‭. ‬ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البحرين‭: ‬اليابان،‭ ‬فلسطين‭ ‬وباكستان‭. ‬ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انتظم‭ ‬بمعسكر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الريجنسي‮»‬‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمهمة‭ ‬القارية‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لقاءه‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬باكستان،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬يلاقي‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وستقام‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬عند‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً‭. ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬‮

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والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬قطر‭.‬