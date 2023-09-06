Thursday, 07 September 2023 04:17 GMT

تقام على استاد نادي ضباط شرطة دبيمنتخبنا الوطني لكرة القدم يخوض اليوم مباراة ودية أمام الكويت

9/6/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض‭ ‬اليوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الـ7‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الإمارات‭ (‬6‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيحتضنها‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬فيما‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬منقولة‭ ‬تلفزيونيا‭. ‬وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬تدريباته‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي،‭ ‬والطاقم‭ ‬المعاون،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭. ‬وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬معسكرًا‭ ‬خارجيًا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بصربيا،‭ ‬لعب‭ ‬خلاله‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات؛‭ ‬استعدادًا‭ ‬للقاءين‭ ‬الوديين‭ ‬الدوليين‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬واللذين‭ ‬سيقامان‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأيام‭ ‬الدولية‭ ‬للشهر‭ ‬الحالي‭.‬

ومن‭ ‬المأمول‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬تجربته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬التركماني‮
‬يوم‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭. ‬ويسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بيتزي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬صربيا‭ ‬ووديتي‭ ‬الكويت‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضير‭ ‬لتدشين‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬لقاءين‭ ‬وديين‭ ‬دوليين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬سيستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ثم‭ ‬يلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬اللاعبين‭: ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬حسين‭ ‬جميل،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور‭ ‬وطلال‭ ‬الشروقي،‭ ‬فيما‭ ‬التحق‭ ‬المحترفون‭ ‬بالأندية‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬مهمتهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم،‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬وعلي‭ ‬مدن‭.‬

MENAFN06092023000055011008ID1107022911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث