تقام على استاد نادي ضباط شرطة دبيمنتخبنا الوطني لكرة القدم يخوض اليوم مباراة ودية أمام الكويت
التاريخ
9/6/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة ودية دولية مع نظيره الكويتي تقام في الـ7 مساءً بتوقيت الإمارات (6 مساءً بتوقيت البحرين)، في مباراة سيحتضنها استاد نادي ضباط شرطة دبي، فيما لن تكون المباراة منقولة تلفزيونيا. وواصل منتخبنا تدريباته بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، والطاقم المعاون، وذلك في حصص على فترات صباحية ومسائية. وكان منتخبنا الوطني قد خاض معسكرًا خارجيًا في الشهر الماضي بصربيا، لعب خلاله 3 مباريات ودية، قبل أن ينتقل مباشرة إلى الإمارات؛ استعدادًا للقاءين الوديين الدوليين أمام الكويت وتركمانستان، واللذين سيقامان خلال فترة الأيام الدولية للشهر الحالي.
ومن المأمول أن يخوض منتخبنا تجربته الثانية في دبي أمام نظيره التركماني
يوم الـ12 من الشهر ذاته. ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي لتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال معسكر صربيا ووديتي الكويت وتركمانستان، في إطار التحضير لتدشين مشوار المنتخب في التصفيات المزدوجة خلال نوفمبر المقبل. وسيلعب منتخبنا لقاءين وديين دوليين في شهر أكتوبر المقبل، إذ سيستضيف منتخب قيرغزستان يوم 12 أكتوبر، ثم يلاقي منتخب الفلبين يوم 17 أكتوبر في البحرين أيضًا.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين: محمد عادل، أحمد بوغمار، سيد ضياء سعيد، محمد الحردان، مهدي حميدان ومهدي عبدالجبار، سيد محمد جعفر، حسين جميل، عبدالله الخلاصي، أمين بن عدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، مبارك محمد، أحمد الشروقي، عبدالكريم فردان، سيد رضا عيسى، جاسم الشيخ، علي حرم، كميل الأسود، علي حسن سعيد، أحمد نبيل، أحمد موسى، إبراهيم الختال، إبراهيم لطف الله، عباس العصفور وطلال الشروقي، فيما التحق المحترفون بالأندية الخارجية بعد مهمتهم مع أنديتهم، وهم: محمد مرهون، عبدالله يوسف وعلي مدن.
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