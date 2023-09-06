ومن‭ ‬المأمول‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬تجربته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬التركماني‮

‬يوم‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭. ‬ويسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بيتزي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬صربيا‭ ‬ووديتي‭ ‬الكويت‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضير‭ ‬لتدشين‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬لقاءين‭ ‬وديين‭ ‬دوليين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬سيستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ثم‭ ‬يلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬اللاعبين‭: ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬حسين‭ ‬جميل،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور‭ ‬وطلال‭ ‬الشروقي،‭ ‬فيما‭ ‬التحق‭ ‬المحترفون‭ ‬بالأندية‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬مهمتهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم،‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬وعلي‭ ‬مدن‭.‬