القبض على آسيويين بحوزتهما شبو وحشيش بقيمة 18 ألف دينار

القبض على آسيويين بحوزتهما شبو وحشيش بقيمة 18 ألف دينار
التاريخ
9/6/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على آسيويين (21 و22 عاما) لحيازتهما مادتي الشبو والحشيش المخدرتين.
وأوضحت الإدارة أنه فور ورود معلومات بهذا الشأن باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما وبحوزتهما المواد المخدرة التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 18 ألف دينار. وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وفي إطار العمل على تعزيز دور الشراكة المجمعية لحماية المجتمع من آفة المخدرات تدعو إدارة مكافحة المخدرات كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة أو رسائل مشبوهة لترويج المخدرات والتقدم بطلبات المساعدة المتعلقة بذلك على الخط الساخن (996) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
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