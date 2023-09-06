القبض على آسيويين بحوزتهما شبو وحشيش بقيمة 18 ألف دينار

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكورين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهما‭ ‬وبحوزتهما‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجمعية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬تدعو‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬كافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬مشبوهة‭ ‬لترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬