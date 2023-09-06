Thursday, 07 September 2023 04:17 GMT

القبض على آسيويين بحوزتهما شبو وحشيش بقيمة 18 ألف دينار

9/6/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬آسيويين‭ (‬21‭ ‬و22‭ ‬عاما‭) ‬لحيازتهما‭ ‬مادتي‭ ‬الشبو‭ ‬والحشيش‭ ‬المخدرتين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكورين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهما‭ ‬وبحوزتهما‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجمعية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬تدعو‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬كافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬مشبوهة‭ ‬لترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬

MENAFN06092023000055011008ID1107022910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث