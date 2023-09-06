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((التحقيق الخاصة)) تباشر 15 ادعاء إساءة معاملة خلال الثلث الثاني من العام

9/6/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بأن‭ ‬الوحدة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬خلال‭ ‬الثلث‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬15‭ ‬شكوى،‭ ‬تنوعت‭ ‬الادعاءات‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التعذيب‭ ‬وإساءة‭ ‬المعاملة‭ ‬واستخدام‭ ‬القوة‭ ‬المفرطة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الوحدة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الشكاوى‭.‬

وبشأن‭ ‬إحصائية‭ ‬أعمال‭ ‬الوحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭ ‬فقد‭ ‬استمعت‭ ‬الوحدة‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬45‭ ‬شاكيا‭ ‬وشاهدا،‭ ‬فيما‭ ‬استجوبت‭ ‬25‭ ‬متهماً‭ ‬ومشتبها‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وعرضت‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬الشاكين‭ ‬على‭ ‬شعبة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي‭. ‬وحول‭ ‬ما‭ ‬أنجزته‭ ‬الوحدة‭ ‬خلال‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬فقد‭ ‬استكملت‭ ‬الوحدة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬ادعاء‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬تعرضه‭ ‬لإساءة‭ ‬المعاملة‭ ‬اللفظية‭ ‬بمعرفة‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أثناء‭ ‬تأدية‭ ‬وظيفته،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬الأوراق‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتوقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬التأديبي‭ ‬المناسب‭ ‬على‭ ‬المتهم،‭ ‬لما‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬من‭ ‬تجاوزات‭ ‬قانونية‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬وظيفته‭ ‬العسكرية،‭ ‬ولا‭ ‬ترقى‭ ‬لتقديمه‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتابعة‭ ‬الوحدة‭ ‬القضايا‭ ‬المحالة‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭ ‬فقد‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بتاريخ‭ ‬7‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬حكماً‭ ‬بتغريم‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام؛‭ ‬لارتكابه‭ ‬جريمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬الغير‭ ‬أثناء‭ ‬تأديته‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفته‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬فقد‭ ‬صدر‭ ‬جزاء‭ ‬تأديبي‭ ‬بحرمان‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬العلاوة‭ ‬السنوية،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سبق‭ ‬للوحدة‭ ‬أن‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتوقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬التأديبي‭.‬

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