((التحقيق الخاصة)) تباشر 15 ادعاء إساءة معاملة خلال الثلث الثاني من العام
التاريخ
9/6/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري 15 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد اتخذت الوحدة الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 45 شاكيا وشاهدا، فيما استجوبت 25 متهماً ومشتبها فيه من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 10 من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي. وحول ما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في ادعاء أحد الأشخاص تعرضه لإساءة المعاملة اللفظية بمعرفة أحد أعضاء قوات الأمن العام أثناء تأدية وظيفته، وأمرت بإحالة الأوراق إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب على المتهم، لما ثبت في حقه من تجاوزات قانونية تتنافى مع وظيفته العسكرية، ولا ترقى لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية. وفيما يتعلق بمتابعة الوحدة القضايا المحالة منها إلى المحاكم المختصة فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 7 مايو 2022 حكماً بتغريم أحد أعضاء قوات الأمن العام؛ لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير أثناء تأديته أعمال وظيفته. وفي ذات السياق، فقد صدر جزاء تأديبي بحرمان أحد أعضاء قوات الأمن العام من العلاوة السنوية، في قضية سبق للوحدة أن أمرت بإحالتها إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي.
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