وبشأن‭ ‬إحصائية‭ ‬أعمال‭ ‬الوحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭ ‬فقد‭ ‬استمعت‭ ‬الوحدة‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬45‭ ‬شاكيا‭ ‬وشاهدا،‭ ‬فيما‭ ‬استجوبت‭ ‬25‭ ‬متهماً‭ ‬ومشتبها‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وعرضت‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬الشاكين‭ ‬على‭ ‬شعبة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي‭. ‬وحول‭ ‬ما‭ ‬أنجزته‭ ‬الوحدة‭ ‬خلال‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬فقد‭ ‬استكملت‭ ‬الوحدة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬ادعاء‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬تعرضه‭ ‬لإساءة‭ ‬المعاملة‭ ‬اللفظية‭ ‬بمعرفة‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أثناء‭ ‬تأدية‭ ‬وظيفته،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬الأوراق‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتوقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬التأديبي‭ ‬المناسب‭ ‬على‭ ‬المتهم،‭ ‬لما‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬من‭ ‬تجاوزات‭ ‬قانونية‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬وظيفته‭ ‬العسكرية،‭ ‬ولا‭ ‬ترقى‭ ‬لتقديمه‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتابعة‭ ‬الوحدة‭ ‬القضايا‭ ‬المحالة‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭ ‬فقد‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بتاريخ‭ ‬7‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬حكماً‭ ‬بتغريم‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام؛‭ ‬لارتكابه‭ ‬جريمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬الغير‭ ‬أثناء‭ ‬تأديته‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفته‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬فقد‭ ‬صدر‭ ‬جزاء‭ ‬تأديبي‭ ‬بحرمان‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬العلاوة‭ ‬السنوية،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سبق‭ ‬للوحدة‭ ‬أن‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتوقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬التأديبي‭.‬