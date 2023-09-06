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قبل ذكرى وفاة أميني.. إيران تشن حملة اعتقالات وتهدد أسر ضحايا الاحتجاجات

9/6/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬التي‭ ‬أشعلت‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬احتجاز‭ ‬تابع‭ ‬لشرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬احتجاجات‭ ‬استمرت‭ ‬شهورا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد،‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬اعتقلت‭ ‬خال‭ ‬الشابة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لوفاتها‭.‬

وخوفا‭ ‬من‭ ‬تجدد‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬إيران،‭ ‬كثف‭ ‬حكام‭ ‬إيران‭ ‬قمعهم‭ ‬للمعارضة‭ ‬بهدف‭ ‬ردع‭ ‬أي‭ ‬تجمعات‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬التي‭ ‬تحل‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬توجهت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬صفا‭ ‬عاعلي‭ ‬خال‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)... ‬ففتشت‭ ‬سيارته‭ ‬ومنزله‭ ‬دون‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬ثم‭ ‬اعتقلته‭... ‬كما‭ ‬صادرت‭ ‬بعض‭ ‬الوثائق‭ ‬مثل‭ ‬جواز‭ ‬سفره‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تلاحق‭ ‬عاعلي‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭... ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬الأسرة‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬تم‭ ‬نقله‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رويترز‭ ‬للتعليق‭.‬

وتحولت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لأشهر‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬استعراض‭ ‬للمظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬كثيرون‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الديني‭.‬

وقالت‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬71‭ ‬قاصرا‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬المئات‭ ‬واعتقل‭ ‬الآلاف‭ ‬خلال‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬قمعتها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعنف‭.‬

وقالت‭ ‬شبكة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الكردستانية‭ ‬ومقرها‭ ‬فرنسا،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬كثفت‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬أسر‭ ‬المحتجين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الاضطرابات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استدعائهم‭ ‬أو‭ ‬تهديدهم‭ ‬أو‭ ‬اعتقالهم‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬الأسر‭ ‬للتهديد‭ ‬لتجنب‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تجمعات‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬أميني‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬اعتقلت‭ ‬واحتجزت‭ ‬تعسفيا‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا‭ ‬وفرضت‭ ‬‮«‬قيودا‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬التجمعات‭ ‬السلمية‭ ‬في‭ ‬الجبانات‭ ‬وحطمت‭ ‬شواهد‭ ‬قبور‭ ‬الضحايا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬جماعات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬استدعت‭ ‬أو‭ ‬هددت‭ ‬أو‭ ‬طردت‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والمحامين‭ ‬والناشطين‭ ‬والطلاب‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والأقليات‭ ‬العرقية‭ ‬والفنانين‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬ومن‭ ‬أفراد‭ ‬أسر‭ ‬المحتجين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الاضطرابات‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اعتماد‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬أن‭ ‬صالح‭ ‬نيكبخت‭ ‬محامي‭ ‬أسرة‭ ‬أميني‭ ‬يواجه‭ ‬أيضا‭ ‬اتهامات‭ ‬‮«‬بالدعاية‭ ‬ضد‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬إدانته،‭ ‬يواجه‭ ‬نيكبخت‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬وثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

واتهمت‭ ‬السلطات‭ ‬عدوي‭ ‬إيران‭ ‬اللدودين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وعملاءهما‭ ‬المحليين‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬الاضطرابات‭ ‬لزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إيرانيون‭ ‬إن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬قتلهم‭ ‬‮«‬مثيرو‭ ‬الشغب‭ ‬ومجرمون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬أعداء‭ ‬أجانب‮»‬‭.‬

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