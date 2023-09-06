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واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان

9/6/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬شقيق‭ ‬قائد‭ ‬هذه‭ ‬القوات،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تقديمها‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬جديدة‭ ‬للبلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬وتستهدف‭ ‬العقوبات‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬شقيق‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬الذي‭ ‬تُتّهم‭ ‬قواته‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭. ‬

كذلك،‭ ‬استهدفت‭ ‬العقوبات‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمعة،‭ ‬لتورّطه‭ ‬في‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيان‭. ‬واستهدف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمعة‭ ‬خصوصاً‭ ‬بسبب‭ ‬اغتيال‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭ ‬خميس‭ ‬عبدالله‭ ‬أبكر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يونيو،‭ ‬حين‭ ‬تمّ‭ ‬اختطافه‭ ‬وقتله‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتقاده‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬سعودية‭. ‬

ومنذ‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬يشهد‭ ‬السودان‭ ‬نزاعاً‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬حليفه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭.
‬وأدّت‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬ونزوح‭ ‬3 , 6‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرار‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬آخرين‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭.
‬وتُفاقم‭ ‬المعارك‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬فقراً‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وبالموازاة،‭ ‬أعلنت‭ ‬سفيرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليندا‭ ‬توماس‭ ‬غرينفيلد‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬تشاد‭ ‬عن‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬163‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للسودان‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬المتضرّرة‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬فيه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وبذلك‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬710‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬للنازحين‭ ‬واللاجئين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬وذهبت‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬وتشاد‭ ‬ومصر‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وجمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وتشمل‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬التأشيرات‭ ‬وتجميد‭ ‬أيّ‭ ‬أصول‭ ‬للأشخاص‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعاملات‭ ‬تجارية‭ ‬معهم‭. ‬

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