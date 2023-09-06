يُذكر‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الفائزين‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬فائز‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصة‭ ‬دخول‭ ‬السحب‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يتم‭ ‬ادّخارها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المؤهلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حسابات‭ ‬‮«‬ SaveWave ‮»‬‭ ‬والتوفير‭ ‬السريع‭ ‬وحساب‭ ‬المميز،‭ ‬بجوائز‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭. ‬تشمل‭ ‬الجوائز‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬وسبتمبر‭ ‬وأكتوبر‭ ‬ونوفمبر‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لـ4‭ ‬فائزين،‭ ‬كما‭ ‬سيحظى‭ ‬فائزان‭ ‬محظوظان‭ ‬بجائزة‭ ‬قدرها‭ ‬1 ‭,‬ 000 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

تعليقًا‭ ‬على‭ ‬السحب،‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬للفائزين‭ ‬الجدد،‭ ‬وإنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬ننشر‭ ‬فرحة‭ ‬الفوز‭ ‬ونستمر‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬لعملائنا‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ادخار‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬القيمة‭ ‬العالية‭ ‬لجوائزنا‭ ‬القادمة،‭ ‬نحث‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مدخراتهم‭ ‬لمضاعفة‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‮»‬‭. ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ادخار‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬بإمكان‭ ‬العملاء‭ ‬الإيداع‭ ‬عبر‭ ‬أيّ‭ ‬فرع‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬التابع‭ ‬للبنك‭. ‬كما‭ ‬ستتم‭ ‬مكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬مقابل‭ ‬مدفوعات‭ ‬الفوائد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭.‬