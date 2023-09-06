البحرين الوطني يعلن 100 فائز ضمن سحوبات برنامج ((ادخار الوطني)) لشهر يوليو
التاريخ
9/6/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) حصول 100 فائز على جوائز نقدية بقيمة إجمالية قدرها 1 , 000 , 000 دولار أمريكي ضمن سحوبات برنامج «ادخار الوطني» لشهر يوليو 2023، حيث حاز كل منهم 10 , 000 دولار أمريكي. وقد تم نشر أسماء العملاء الفائزين عبر منصات التواصل الاجتماعي لبنك البحرين الوطني.
يُذكر أن البنك قد قام بزيادة عدد الفائزين إلى 100 فائز خلال شهر يوليو، ما أتاح للعملاء فرصة دخول السحب مقابل كل 50 دينارا بحرينيا يتم ادّخارها في أي من حسابات بنك البحرين الوطني المؤهلة، بما في ذلك حسابات « SaveWave » والتوفير السريع وحساب المميز، بجوائز تبلغ قيمتها 10 , 000 دولار أمريكي لكل منهم. تشمل الجوائز القادمة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 100 , 000 دولار أمريكي لـ4 فائزين، كما سيحظى فائزان محظوظان بجائزة قدرها 1 , 000 , 000 دولار أمريكي في ديسمبر لكل منهم.
تعليقًا على السحب، قال صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «نتقدم بالتهنئة للفائزين الجدد، وإنه لمن دواعي سرورنا أن ننشر فرحة الفوز ونستمر في منح المزيد من فرص الفوز لعملائنا عبر برنامج «ادخار الوطني». وبالنظر إلى القيمة العالية لجوائزنا القادمة، نحث عملاءنا على زيادة مدخراتهم لمضاعفة فرصهم في الفوز». لزيادة فرص الفوز بجوائز هذا العام من برنامج «ادخار الوطني»، بإمكان العملاء الإيداع عبر أيّ فرع أو من خلال تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية التابع للبنك. كما ستتم مكافأة العملاء مقابل مدفوعات الفوائد عن طريق أيّ من الحسابات المؤهلة في البرنامج.
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