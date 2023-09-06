مارك توماس: تسريع التحول في مجال الطاقة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية
التاريخ
9/6/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز على أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي
أعلن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 أغسطس 2023، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أنها ستساهم في الوفاء بالتزامات مملكة البحرين
تجاه التحديات المناخية المعلن عنها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ
( COP 26).
جاء ذلك على هامش مشاركته في الجلسة الحوارية بالمؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ والذي تستضيفه المملكة البحرين تحت
رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من سبتمبر الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة «إنه بالإمكان تحقيق التوازن في عملياتنا وتخفيف الانبعاث الكربوني من خلال اعترافنا بشكل أساسي بالتحديات الفريدة لقطاع النفط والغاز ومن ثم العمل على التوصل لإجماع عالمي يؤكد فيه كافة الأطراف والبلدان التزامها بالدفع نحو مزيد من الجهود التي تهدف للوصول للحياد الكربوني».
وأضاف «تلعب شركات النفط والغاز الوطنية دوراً كبيراً وفعالاً مع الحكومات في تسريع التحول في مجال الطاقة، وعليه يأتي التزام بابكو إنرجيز بتطوير قطاع الطاقة بجعله أكثر حيوية ومرونة وخاليا من انبعاثات الكربون باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، إذ يتصدر تأمين الإمدادات والاستدامة طويلة الأجل سلم أولوياتها».
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