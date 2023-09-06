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مارك توماس: تسريع التحول في مجال الطاقة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية

9/6/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬والتي‮
‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬أنها‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين
تجاه‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‮
‬‭(‬ COP 26‭).‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت
رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬وحتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬بالإمكان‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬عملياتنا‭ ‬وتخفيف‭ ‬الانبعاث‭ ‬الكربوني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعترافنا‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬بالتحديات‭ ‬الفريدة‭ ‬لقطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬لإجماع‭ ‬عالمي‭ ‬يؤكد‭ ‬فيه‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬والبلدان‭ ‬التزامها‭ ‬بالدفع‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬للوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تلعب‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الوطنية‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬وفعالاً‭ ‬مع‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬وعليه‭ ‬يأتي‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬بجعله‭ ‬أكثر‭ ‬حيوية‭ ‬ومرونة‭ ‬وخاليا‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬إذ‭ ‬يتصدر‭ ‬تأمين‭ ‬الإمدادات‭ ‬والاستدامة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬سلم‭ ‬أولوياتها‮»‬‭.‬

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