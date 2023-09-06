قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬المنحنى‭ ‬الصعودي‭ ‬للفائدة‭ ‬فإن‭ ‬معدلات‭ ‬قاعدة‭ ‬القروض‭ ‬البحرينية‭ ‬طبيعية‭ ‬ومعتدلة‭. ‬وفي‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬محفظة‭ ‬القروض‭ ‬الإجمالية‭ ‬‮«‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬والحكومة‮»‬‭ ‬من‭ ‬11346‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬11632‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بارتفاع‭ ‬قيمته‭ ‬286‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬2‭.‬5 ‭%‬ ‭.‬

وحول‭ ‬التأثيرات‭ ‬المحتملة‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬الإقراض‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬بيّن‭ ‬القاسم‭ ‬وجود‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الأموال‭ ‬المتاحة‭ ‬للإقراض‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬عبر‭ ‬ارتفاع‭ ‬قاعدة‭ ‬الودائع‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬ودائع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بمقدار‭ ‬640‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬13287‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬13927‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بسبب‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬إيداع‭ ‬أموالهم‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الودائع‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التأثيرات‭ ‬المحتملة‭ ‬لقروض‭ ‬الأفراد‭ ‬تحدّث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬المصارف‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيانات‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قروض‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬5644‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬5927‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬283‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬217‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬جاءت‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬القروض‭ ‬السكنية‭ ‬للأفراد،‭ ‬وهو‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬نشاطا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬بسبب‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬السكنية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القروض‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬لأنها‭ ‬ارتبطت‭ ‬باحتياجات‭ ‬حقيقية‭ ‬للأفراد‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأثير‭ ‬الأكبر‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬إذ‭ ‬انخفضت‭ ‬قروض‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬5103‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬5092‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬حجم‭ ‬القروض‭ ‬المقدمة‭ ‬للعقار‭ ‬الاستثماري،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬القروض‭ ‬للقطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية‭ ‬مثل‭ ‬الصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬والخدمات‭ ‬المهنية‭.‬

وأشار‭ ‬القاسم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬خلال‭ ‬مارس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬تدريجيًا‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬حتى‭ ‬بلغت‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والأعمال‭ ‬أغلقت‭ ‬أو‭ ‬خفضت‭ ‬حجم‭ ‬نشاطها‭ ‬أثناء‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬انحسار‭ ‬الأزمة‭ ‬ارتفع‭ ‬طلب‭ ‬المستهلكين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬خفضت‭ ‬حجم‭ ‬أعمالها،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬كامل‭ ‬طاقة‭ ‬انتاجها‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬يواكب‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الطلب،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬لكبح‭ ‬جماح‭ ‬التضخم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭. ‬وقامت‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬الأوروبية‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مماثلة‭ ‬لكونها‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬نفس‭ ‬الظروف‭.‬

وتحدّث‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬دفعت‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬عالميًا‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وتعثّر‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الزراعية،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬المسار‭ ‬الصعودي‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬العمالة‭ ‬أي‭ ‬التوظيف،‭ ‬ومعدلات‭ ‬التضخم‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تعلنها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬