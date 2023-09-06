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رئيس الحرس الوطني يستقبل السفير الباكستاني بمناسبة انتهاء فترة عمله

9/6/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬أيوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمكتب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

وعبّر‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموّه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬لتعزيز‭ ‬أفق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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