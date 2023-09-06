رئيس الحرس الوطني يستقبل السفير الباكستاني بمناسبة انتهاء فترة عمله
التاريخ
9/6/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني السفير محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك في صباح أمس بمكتب سموه في رئاسة الحرس الوطني.
وعبّر سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة لمملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على ما يوليه سموّه من حرصٍ واهتمام لتعزيز أفق العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.
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