Thursday, 07 September 2023 04:16 GMT

رئيس ((أمناء البوليتكنك)): أهمية تطوير خطط التعليم لمواكبة متطلبات سوق العمل

9/6/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬دور‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬والتنوّع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لأعوام‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬طلبتها‭ ‬بالمؤهلات‭ ‬الفنية‭ ‬والمهنية‭ ‬والتطبيقية‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬ومتميزة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬استطلاعية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وسمير‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطّلاع‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خطط‭ ‬التعليم‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوّهاً‭ ‬المبارك‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬أساليب‭ ‬التعلّم‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تحفّز‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وتكفل‭ ‬مواصلة‭ ‬الريادة،‭ ‬وتتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلّبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬قدّم‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬شرحاً‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكلية،‭ ‬والتي‭ ‬صُممت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التخصّصات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتتلاءم‭ ‬مع‭ ‬التوجّهات‭ ‬العالمية‭ ‬وتتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحديد‭ ‬التخصّصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

‭ ‬واستعرض‭ ‬أوكاهون‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬استراتيجية‭ ‬الكلية‭ ‬لأعوام‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجّهات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتراعي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬متطلّبات‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬المخرجات‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬وريادية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬عبر‭ ‬جعل‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬مزوّد‭ ‬تعليم‭ ‬عالٍ‭ ‬مهني‭ ‬إقليمي‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وابتكاراً‭ ‬ومرونة‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصُعد‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬وقال‭ ‬كيران‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وتحويل‭ ‬البوليتكنك‭ ‬إلى‭ ‬مزود‭ ‬تعليم‭ ‬عالٍ‭ ‬مهني‭ ‬إقليمي‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وابتكارًا‭ ‬ومرونة‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬صناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬البحرين،‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬برسالة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وبجودة‭ ‬مخرجاتها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬التعليمية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬قطاعات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ويعزز‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬والتحدي‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

ولفت‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬تخصصات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬خطت‭ ‬خطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬واستثمار‭ ‬فرص‭ ‬الابتكار‭ ‬والابداع‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬الداعمة‭ ‬له‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

MENAFN06092023000055011008ID1107022901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث