جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬استطلاعية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وسمير‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطّلاع‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خطط‭ ‬التعليم‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوّهاً‭ ‬المبارك‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬أساليب‭ ‬التعلّم‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تحفّز‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وتكفل‭ ‬مواصلة‭ ‬الريادة،‭ ‬وتتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلّبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬قدّم‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬شرحاً‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكلية،‭ ‬والتي‭ ‬صُممت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التخصّصات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتتلاءم‭ ‬مع‭ ‬التوجّهات‭ ‬العالمية‭ ‬وتتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحديد‭ ‬التخصّصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

‭ ‬واستعرض‭ ‬أوكاهون‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬استراتيجية‭ ‬الكلية‭ ‬لأعوام‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجّهات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتراعي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬متطلّبات‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬المخرجات‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬وريادية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬عبر‭ ‬جعل‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬مزوّد‭ ‬تعليم‭ ‬عالٍ‭ ‬مهني‭ ‬إقليمي‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وابتكاراً‭ ‬ومرونة‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصُعد‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬وقال‭ ‬كيران‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وتحويل‭ ‬البوليتكنك‭ ‬إلى‭ ‬مزود‭ ‬تعليم‭ ‬عالٍ‭ ‬مهني‭ ‬إقليمي‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وابتكارًا‭ ‬ومرونة‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬صناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬البحرين،‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬برسالة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وبجودة‭ ‬مخرجاتها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬التعليمية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬قطاعات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ويعزز‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬والتحدي‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

ولفت‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬تخصصات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬خطت‭ ‬خطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬واستثمار‭ ‬فرص‭ ‬الابتكار‭ ‬والابداع‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬الداعمة‭ ‬له‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً‭.‬