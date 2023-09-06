رئيس الأمن العام يتفقد مديرية شرطة مطار البحرين الدولي

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬للمسافرين‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المطار‭ ‬ومرتاديه،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬استمرار‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الشرطية،‭ ‬وللاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المطار‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذكية،‭ ‬كما‭ ‬تفقد‭ ‬الجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬بمبنى‭ ‬المسافرين،‭ ‬والإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة‭ ‬وأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التفتيش‭ ‬الأمني،‭ ‬لضمان‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬المسافرين‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬بأعلى‭ ‬كفاءة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭ ‬للمسافرين‭ ‬والعاملين‭ ‬والمرتادين‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭. ‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬وتطويرها‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتها‭ ‬وقدراتها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬ومدارس‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصصة‭ ‬الأخرى‭ ‬التابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬منتسبي‭ ‬المديرية‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتزايدة‭. ‬

وشدد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬الخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬وخطط‭ ‬الطوارئ‭ ‬لتأمين‭ ‬مبنى‭ ‬المسافرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وتطبيق‭ ‬التمارين‭ ‬الأمنية‭ ‬ووضع‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المتعددة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬العامة‭ ‬باستمرار‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بحصول‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬الفحص‭ ‬الأمني‭ ‬بمطارات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقييم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬خدمة‭ ‬المطارات‭ ‬بمجلس‭ ‬المطارات‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬ ACI ‮»‬‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المطار‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬حركة‭ ‬السفر،‭ ‬حاثاً‭ ‬إياهم‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬