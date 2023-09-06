رئيس الأمن العام يتفقد مديرية شرطة مطار البحرين الدولي

رئيس الأمن العام يتفقد مديرية شرطة مطار البحرين الدولي
التاريخ
9/6/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بزيارة تفقدية لمديرية شرطة مطار البحرين الدولي، حيث كان في استقباله العقيد أحمد جاسم الهتيمي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الأمن العام أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمسافرين واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على أمن وسلامة المطار ومرتاديه، وفي إطار استمرار تحديث وتطوير العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات الشرطية، وللاطلاع عن كثب على سير العمل والإجراءات المتخذة.
وخلال الزيارة، اطلع على غرفة العمليات بمديرية شرطة المطار والتي تعتمد على استخدام الأنظمة الذكية، كما تفقد الجاهزية الأمنية بمبنى المسافرين، والإجراءات الأمنية المعمول بها والتقنيات الحديثة المستخدمة وأحدث الأجهزة في مجال التفتيش الأمني، لضمان إنهاء إجراءات المسافرين وتقديم الخدمات الأمنية اللازمة بأعلى كفاءة، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة للمسافرين والعاملين والمرتادين وتقديم التسهيلات اللازمة.
وأوضح رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية تحرص على تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها وتنمية مهاراتها وقدراتها بما يسهم في رفع الخدمات المقدمة، وذلك عبر برامج التدريب الشاملة التي تقدمها الأكاديمية الملكية للشرطة ومدارس التدريب المتخصصة الأخرى التابعة للوزارة لتدريب وتأهيل منتسبي المديرية على البرامج والأنظمة المعمول بها، منوهاً إلى الاستمرار في تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية والاستفادة من الخبرات والتجارب بما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية المتزايدة.
وشدد رئيس الأمن العام على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية وخطط الطوارئ لتأمين مبنى المسافرين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وتطبيق التمارين الأمنية ووضع السيناريوهات المتعددة للتأكد من الجاهزية العامة باستمرار.
وأشاد رئيس الأمن العام بحصول مديرية شرطة مطار البحرين الدولي على جائزة أفضل إجراءات في الفحص الأمني بمطارات الشرق الأوسط من خلال التقييم الصادر من جودة خدمة المطارات بمجلس المطارات الدولي « ACI » للربع الثاني من عام 2023، معرباً عن شكره وتقديره لكافة منتسبي مديرية شرطة المطار على جهودهم في تأمين مطار البحرين الدولي وضمان سلامة حركة السفر، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في العمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
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