جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للمجلس‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬إيمان‭ ‬فيصل‭ ‬جناحي‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬للمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬بناءه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬ايجاباً‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬المعهد،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬المرجع‭ ‬الرئيس‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدين‭ ‬أيضاً‭ ‬بجهود‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمعهد‭ ‬وعطائهم‭ ‬المستمر‭.‬

وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنظمة‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭.‬

من‭ ‬جانبها؛‭ ‬أعربت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬إيمان‭ ‬فيصل‭ ‬جناحي‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكرها‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثقة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المعهد‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬لإنشائه‭.‬

وأشارت‭ ‬جناحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬المعهد‭ ‬ستشهد‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المتنوعة‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاجتماع،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬المملكة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬قد‭ ‬تأسس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2005،‭ ‬المعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬41‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬والمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬81‭) ‬لسنة‭ ‬2009،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ودعم‭ ‬وترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬المبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬السليمة،‭ ‬وتوفير‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمجال‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬لفئات‭ ‬الشعب‭ ‬المختلفة،‭ ‬ونشر‭ ‬وتنمية‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬ومبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬