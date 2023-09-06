الملكية للأعمال الإنسانية تنظم ((لقاء التهيئة)) لطلبتها المكفولين المُبتعثين
التاريخ
9/6/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بتهيئة البيئة التعليمية الجامعية المناسبة للطلبة المكفولين في المؤسسة ممن لا تساعدهم ظروفهم المعيشية على استكمال دراستهم الجامعية، وبناء على التشجيع والدعم المستمرين من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة المكفولين في المؤسسة لمواصلة تعليمهم الجامعي واستثمار الفرص للمساهمة في نهضة الوطن، فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحرص أشد الحرص على ترجمة التوجيهات إلى برامج تعليمية متميزة لأبنائها الطلبة المكفولين من خلال برنامج البعثات الجامعية وصقل المهارات التعليمية من خلال الحاقهم بالورش التدريبية المتعددة.
وقالت رئيس قسم الرعاية التعليمية والبحوث بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ان هذا البرنامج المستمر منذ العام 2004 يستفيد منه سنويًا 50 طالبًا وطالبة من حديثي التخرج من الطلبة المكفولين بالمؤسسة، وقد أنهت المؤسسة مؤخرًا اختيار 50 طالبًا وطالبة لابتعاثهم في جامعة البحرين وجامعة البوليتكنك وكلية العلوم الصحية ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث تقدم للتسجيل من الطلبة المكفولين 113 طالبًا وطالبة، وتم اختيار الطلبة المُستحقين بناءً على الشروط والمعايير المُحددة والتي من أهمها المعدل التراكمي للطلبة الخريجين، وتم الانتهاء من الاعتماد النهائي وتوقيع الطلبة للاتفاقيات. وأكدت ريما هلال على اهتمام المؤسسة بطلبتها المُبتعثين من خلال متابعة تحصيلهم العلمي وإرشادهم وتنظيم الورش التدريبية التي تساهم في ارتقائهم العلمي وتهيئتهم للبيئة الجامعية.
وقد نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية «لقاء التهيئة» للطلبة المكفولين من الحاصلين على البعثات الدراسية بفندق غولدن توليب، حيث تضمن لقاء التهيئة على ورشة «إدارة الوقت وأولوياته» قدمها المُدرب عمر الشاعر، تطرق فيها إلى أهمية وضع الطالب الجامعي لأهدافه بطريقة ذكية ليتمكن من تحديد أولوياته وفق جدول مُعد لمهامه الأسبوعية. بعدها قام مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة بدر علي قمبر بإلقاء كلمة ترحيبية وتشجيعية للطلبة، تلاها شرح لأهم بنود الاتفاقية الخاصة بين المؤسسة والطلبة قدمها اختصاصي الرعاية التعليمية يعقوب أمين، كما قدم عصمت الخياط من بوليتكنك البحرين شرحًا لأهم أنظمة الجامعة. تخلل اللقاء مجموعة خدمات طبية للطلبة المُبتعثين بدعم من مستشفى البحرين التخصصي ومركز الدكتورة جنات خليل لطب الأسنان.
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