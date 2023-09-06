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الملكية للأعمال الإنسانية تنظم ((لقاء التهيئة)) لطلبتها المكفولين المُبتعثين

9/6/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬الجامعية‭ ‬المناسبة‭ ‬للطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬تساعدهم‭ ‬ظروفهم‭ ‬المعيشية‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬التشجيع‭ ‬والدعم‭ ‬المستمرين‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬التعليمي‭ ‬للطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعليمهم‭ ‬الجامعي‭ ‬واستثمار‭ ‬الفرص‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن،‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تحرص‭ ‬أشد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬التوجيهات‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬لأبنائها‭ ‬الطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬البعثات‭ ‬الجامعية‭ ‬وصقل‭ ‬المهارات‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحاقهم‭ ‬بالورش‭ ‬التدريبية‭ ‬المتعددة‭.‬

وقالت‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرعاية‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحوث‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2004‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬سنويًا‭ ‬50‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬بالمؤسسة،‭ ‬وقد‭ ‬أنهت‭ ‬المؤسسة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اختيار‭ ‬50‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬لابتعاثهم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬البوليتكنك‭ ‬وكلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬للتسجيل‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬113‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة،‭ ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬الطلبة‭ ‬المُستحقين‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المُحددة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬للطلبة‭ ‬الخريجين،‭ ‬وتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬النهائي‭ ‬وتوقيع‭ ‬الطلبة‭ ‬للاتفاقيات‭. ‬وأكدت‭ ‬ريما‭ ‬هلال‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬المؤسسة‭ ‬بطلبتها‭ ‬المُبتعثين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي‭ ‬وإرشادهم‭ ‬وتنظيم‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬ارتقائهم‭ ‬العلمي‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للبيئة‭ ‬الجامعية‭.‬

وقد‭ ‬نظمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬التهيئة‮»‬‭ ‬للطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬من‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬الدراسية‭ ‬بفندق‭ ‬غولدن‭ ‬توليب،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬لقاء‭ ‬التهيئة‭ ‬على‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الوقت‭ ‬وأولوياته‮»‬‭ ‬قدمها‭ ‬المُدرب‭ ‬عمر‭ ‬الشاعر،‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬الطالب‭ ‬الجامعي‭ ‬لأهدافه‭ ‬بطريقة‭ ‬ذكية‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬أولوياته‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬مُعد‭ ‬لمهامه‭ ‬الأسبوعية‭. ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬بدر‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬وتشجيعية‭ ‬للطلبة،‭ ‬تلاها‭ ‬شرح‭ ‬لأهم‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الخاصة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬والطلبة‭ ‬قدمها‭ ‬اختصاصي‭ ‬الرعاية‭ ‬التعليمية‭ ‬يعقوب‭ ‬أمين،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬عصمت‭ ‬الخياط‭ ‬من‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬شرحًا‭ ‬لأهم‭ ‬أنظمة‭ ‬الجامعة‭. ‬تخلل‭ ‬اللقاء‭ ‬مجموعة‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬للطلبة‭ ‬المُبتعثين‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬ومركز‭ ‬الدكتورة‭ ‬جنات‭ ‬خليل‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان‭.‬

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