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في ختام المؤتمر الدولي الذي نظمته ((الوطنية لحقوق الإنسان))24 توصية للحفاظ على الحق في بيئة صحية

9/6/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد‭:‬

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


المطالبة بإنشاء نيابة متخصصة بالبيئة.. وإصدار دليل استرشادي لأنسنة المدن

وزير النفط والبيئة: البحرين تحرص على حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة


أصدر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وملائمة‭: ‬الممارسات‭ ‬والتحديات‭ ‬والحلول‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬24‭ ‬توصية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬ضرورة‭ ‬مواءمة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬لضمان‭ ‬اتساقها‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬وطنية‭ ‬واسعة‭ ‬تضم‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬البيئية‭ ‬لدراسة‭ ‬مدى‭ ‬شمولية‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬النافذة‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للقضايا‭ ‬البيئية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬إصدار‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬مفهوم‭ ‬المحميات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وحمايتها،‭ ‬وتقرير‭ ‬الجزاءات‭ ‬الرادعة‭ ‬للمخالفين،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالأدلة‭ ‬الاسترشادية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالبيئة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاورات‭ ‬موسعة‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬التنظيم‭ ‬القانوني‭ ‬المعني‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعمير‭ ‬ومواءمتها‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬البيئية،‭ ‬وإصدار‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لغرض‭ ‬ضمان‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬هدر‭ ‬الغذاء‭ ‬وعدم‭ ‬الإسراف‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه،‭ ‬وتضمين‭ ‬تلك‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬الجزاءات‭ ‬الملائمة‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬350‭) ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬كمفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبعض‭ ‬ممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬العربية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومنتدى‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬والمرصد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وذوي‭ ‬الاختصاص‭.‬


وفي‭ ‬مجال‭ ‬التخطيط‭ ‬والعمل‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬شددوا‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬واعتماد‭ ‬المخططات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتوسطة‭ ‬والطويلة‭ ‬المدى‭ ‬للاستجابة‭ ‬لمختلف‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬الطارئة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬مع‭ ‬تضمين‭ ‬الشأن‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬الحكومات‭ ‬وبرامج‭ ‬عملها،‭ ‬مع‭ ‬ربطها‭ ‬بأهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭.‬

دعوا‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬معنية‭ ‬بالقضايا‭ ‬والأولويات‭ ‬البيئية،‭ ‬وإجراء‭ ‬المشاورات‭ ‬الواسعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

كما‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬دليل‭ ‬استرشادي‭ ‬شامل‭ ‬معني‭ ‬بأنسنة‭ ‬المدن‭ ‬وجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الإدارة‭ ‬البيئية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ترخيصها‭ ‬لمزاولة‭ ‬للعمل،‭ ‬وتحديد‭ ‬ماهية‭ ‬الاشتراطات‭ ‬وتعيين‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬للمنشآت‭ ‬والمباني‭ ‬الجديدة،‭ ‬وجعلها‭ ‬صديقة‭ ‬أكثر‭ ‬للبيئة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرقابة‭ ‬والحماية‭ ‬فقط‭ ‬طالب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بإنشاء‭ ‬نيابة‭ ‬عامة‭ ‬متخصصة‭ ‬بالبيئة،‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬تحريك‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬باسم‭ ‬المجتمع‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة،‭ ‬بهدف‭ ‬النهوض‭ ‬بدور‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ممن‭ ‬لهم‭ ‬صفة‭ ‬ضبط‭ ‬الجرائم‭ ‬البيئية،‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬بها‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النيابة،‭ ‬مع‭ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬لعمل‭ ‬الشركات‭ ‬المتعاقد‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬والنفايات،‭ ‬وتدقيق‭ ‬البيانات‭ ‬والأرقام‭ ‬والإحصاءات‭ ‬ضمانا‭ ‬لسلامة‭ ‬البيئة‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها،‭ ‬وتشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬لضمان‭ ‬التزامها‭ ‬التام‭ ‬بالمعايير‭ ‬المقررة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحماية‭ ‬البيئية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسلامة‭ ‬البيئة‭ (‬الأرض‭ ‬والهواء‭ ‬والماء‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬الجزاءات‭ ‬الرادعة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المخالفة،‭ ‬مع‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحديد‭ ‬المخاطر‭ ‬أو‭ ‬توقع‭ ‬المتغيرات‭ ‬المستقبلية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬التثقيف‭ ‬والتوعوية‭ ‬أكدوا‭ ‬تشجيع‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬حماية‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والحشائش‭ ‬البرية‭ ‬ومنع‭ ‬اقتلاعها‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فائدة‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬التربة‭ ‬ومنع‭ ‬تطاير‭ ‬الغبار،‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬نقاء‭ ‬الجو،‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬الجزاءات‭ ‬الرادعة‭ ‬على‭ ‬المخالفين،‭ ‬رفع‭ ‬قدرات‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رصد‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يُمكنهم‭ ‬من‭ ‬الإلمام‭ ‬بالقواعد‭ ‬القانونية‭ ‬والمهارات‭ ‬الفنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬لتلك‭ ‬القضايا،‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بضرورة‭ ‬فرز‭ ‬ومعالجة‭ ‬وإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات‭ (‬المنزلية‭ ‬والصناعية‭ ‬والصحية‭)‬،‭ ‬والتقليل‭ ‬منها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المواد‭ ‬الصلبة‭ ‬والبلاستيكية‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتحلل،‭ ‬وتوعية‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬بدائل‭ ‬أخرى‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬حفظ‭ ‬الغذاء‭ ‬ومخاطر‭ ‬النفايات‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشركات‭ ‬والمطاعم‭ ‬للتبرع‭ ‬بالأغذية‭ ‬الزائدة‭ ‬والصالحة‭ ‬للمحتاجين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الباحثين‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية‭ ‬المستحدثة،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬تلك‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬أدوات‭ ‬تصحيحية‭ ‬للواقع‭ ‬العملي،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬ورصد‭ ‬وتقييم‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالبيئة،‭ ‬وضمان‭ ‬مواءمة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬آليات‭ ‬الحماية‭ ‬المقررة‭ ‬لتلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬إنشائها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصدها‭ ‬الفعال‭ ‬لمختلف‭ ‬الانتهاكات‭ ‬البيئية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حلها‭ ‬عبر‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬تمثيل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بصفة‭ ‬مراقب‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬طالبوا‭ ‬بدعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة،‭ ‬والنهوض‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬لتكون‭ ‬شريكا‭ ‬فعالًا‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البيئة،‭ ‬وإيلاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توعية‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وزيادة‭ ‬وعي‭ ‬الجمهور‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الواقعة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تبصير‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بآلية‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬واستلام‭ ‬البلاغات‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المتحدثون‭ ‬والمشاركون‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية،‭ ‬موجهين‭ ‬شكرهم‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستضافة‭ ‬وحسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وتسهيل‭ ‬أعمال‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭.‬

افتتاح‭ ‬المؤتمر

وخلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬التزامها‭ ‬التام‭ ‬بكافة‭ ‬المعاهدات‭ ‬والبرامج‭ ‬البيئية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عليها،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬البيئة‭ ‬المحدث‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬وما‭ ‬اشتمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬إسهاب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬جاء‭ ‬ليعزز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬حق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬ببيئة‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قطعته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الدولية‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية،‭ ‬يجسد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والحرص‭ ‬البالغ‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يضطلعُ‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامتها‭.‬

وبين‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬الخمسين‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭ ‬ثورة‭ ‬عمرانية‭ ‬وصناعية‭ ‬شاملة‭ ‬تنوعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عمليات‭ ‬التصنيع‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬النفطي‭ ‬والبتروكيميائي‭ ‬وإنتاج‭ ‬الخامات‭ ‬المعدنية،‭ ‬وازدياد‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الحرارية‭ ‬والمائية‭ ‬وتطوير‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬بالرؤى‭ ‬المتزنة‭ ‬لحكومات‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬عمدت‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬نسبياً‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬منظوماتها‭ ‬التشريعية‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬تطورا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬المستدامة،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬التنويه‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الادراك‭ ‬السريع‭ ‬لتجارب‭ ‬الاخرين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬قد‭ ‬أثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬بهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬وكذلك‭ ‬تبلورت‭ ‬ثقافة‭ ‬بيئية‭ ‬مجتمعية‭ ‬يجب‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬وتنميتها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬والسعي‭ ‬لجعلها‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭.‬




رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

ضرورة إعادة النظر في مقاربة حقوق الإنسان والبيئة

أكدت‭ ‬السفيرة‭ ‬د‭. ‬مشيرة‭ ‬خطاب‭ ‬رئيسة‭ ‬الشبكة‭ ‬العربية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬أهمية‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والبيئة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬الكوكب‭ ‬والمناخ‭ ‬والأسرة‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الممارسات‭ ‬البشرية‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬خطوة‭ ‬للوراء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتصميم‭ ‬على‭ ‬منهجية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬27‮»‬‭ ‬بشرم‭ ‬الشيخ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحديات‭ ‬المناخ،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬تحفظوا‭ ‬على‭ ‬مقاربة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لتداعيات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬لأن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تعنى‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬بالاستحقاق،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬وحدها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الوفاء‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ودعت‭ ‬خطاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البيئة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لأن‭ ‬البيئة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كافة‭ ‬سواء‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬أو‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬أو‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬النظيفة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحقوق،‭ ‬منها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬تشهد‭ ‬موجات‭ ‬نزوح‭ ‬ونزاعات‭ ‬وتشريدا‭ ‬للأطفال‭ ‬جراء‭ ‬التداعيات‭ ‬البيئية‭.‬

وتطرقت‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للسكان‭ ‬والصحة‭ ‬والتنمية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬الإنسان‭ ‬تجاه‭ ‬تداعيات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬البيئة‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬وحرية‭ ‬الإنجاب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬الانجاب‭ ‬حرية‭ ‬شخصية،‭ ‬ولكنها‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬التزاما‭ ‬بحقوق‭ ‬المولود‭ ‬الجديد،‭ ‬لأن‭ ‬الطفل‭ ‬انسان‭ ‬صاحب‭ ‬حقوق‭ ‬واجبة‭ ‬الأداء‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬تتركز‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬النامي‭ ‬وفي‭ ‬البؤر‭ ‬الأقل‭ ‬حظا‭ ‬به،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الانجاب‭ ‬قرار‭ ‬حر،‭ ‬ولكن‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إهمال‭ ‬حقوق‭ ‬أساسية‭ ‬لهم‭ ‬كالحق‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬ويتم‭ ‬الدفع‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويتحول‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬عائل‭ ‬للأسرة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يحرم‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الصحة،‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬عائلية‭ ‬آمنة‭ ‬وفي‭ ‬مجتمع‭ ‬يحترمه‭ ‬كصاحب‭ ‬حقوق‭.‬

وأكدت‭ ‬السفيرة‭ ‬مشيرة‭ ‬خطاب‭ ‬ضرورة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الممارسات‭ ‬البشرية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬الواجبات،‭ ‬حيث‭ ‬تقف‭ ‬الحقوق‭ ‬عند‭ ‬الافتئات‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الآخرين‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬فهم‭ ‬لقضية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حيث‭ ‬يراها‭ ‬البعض‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬التمرد‭ ‬وتهديدا‭ ‬للأمن‭ ‬والسلام،‭ ‬والبعض‭ ‬يراها‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعريف‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬كان‭ ‬ينسحب‭ ‬قديما‭ ‬على‭ ‬الحروب‭ ‬التقليدية،‭ ‬وهذا‭ ‬التعريف‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هو‭ ‬القائم‭ ‬حاليا،‭ ‬لأن‭ ‬الحروب‭ ‬اليوم‭ ‬باتت‭ ‬حروب‭ ‬فكر‭ ‬وحروبا‭ ‬الكترونية‭ ‬وحروب‭ ‬أوبئة،‭ ‬والهجرة‭ ‬والنزوح‭ ‬واللجوء‭ ‬باتت‭ ‬تهديدات‭ ‬للاستقرار‭ ‬العالمي‭.‬

وشددت‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ليست‭ ‬مطلقة،‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الدولية‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬حق‭ ‬عليه‭ ‬ضابط‭ ‬وليس‭ ‬قيدا،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬ذلك‭ ‬التوازن‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المؤيدين‭ ‬لملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لأننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مقاربة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬والعدل‭ ‬والاستقرار،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستقرار‭ ‬المستدام‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬رضاء‭ ‬المواطن‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬برئاسة‭ ‬الشبكة‭ ‬العربية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرفاهية‭ ‬والسلام‭ ‬والعدل‭.‬





لمى المحروس: لدينا مبادرات أدت إلى تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي

أكدت‭ ‬المهندسة‭ ‬لمى‭ ‬عباس‭ ‬المحروس‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬أن‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬المحميات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الأراضي‭ ‬الرطبة،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬6 % ‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬عرضة‭ ‬للتأثر‭ ‬جراء‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬خليج‭ ‬توبلي‭: ‬التحديات‭ ‬والطموح‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬يضم‭ ‬أكبر‭ ‬محمية‭ ‬لنبات‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويمتاز‭ ‬هذا‭ ‬النبات‭ ‬بامتصاص‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬كميات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬البحرين‭ ‬تعهدت‭ ‬بمضاعفة‭ ‬مساحات‭ ‬القرم،‭ ‬لذا‭ ‬تتزايد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬خليج‭ ‬توبلي،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬بحرينية‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬الحماية،‭ ‬منها‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وإصدار‭ ‬قانون‭ ‬للبيئة‭ ‬حدد‭ ‬معايير‭ ‬قياس‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭.‬

وأكدت‭ ‬وجود‭ ‬جدية‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مبادرات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬البيئي‭ ‬للمنطقة،‭ ‬منها‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬التصريف‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬وغالبية‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬معالجتها‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬توبلي‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الري،‭ ‬كما‭ ‬نعول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬تنقية‭ ‬مياه‭ ‬خليج‭ ‬توبلي،‭ ‬ومع‭ ‬توسعة‭ ‬المحطة‭ ‬سيتم‭ ‬رفع‭ ‬طاقتها‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يوميا‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬تصريف‭ ‬المصانع‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭.‬




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