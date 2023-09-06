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الكويت تتجه لحظر مكالمات الواتساب

9/6/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬تعتزم‭ ‬حجب‭ ‬مكالمات‭ ‬الواتساب‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬سمته‭ ‬إجراءات‭ ‬وقائية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬اتخذته‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬وتواجه‭ ‬عملية‭ ‬الحجب‭ ‬صعوبات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬للمكالمات‭ ‬والمراسلات‭ ‬مثل‭ ‬فايبر‭ ‬وتانغو‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني‭. ‬

وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬تستعين‭ ‬بالتجارب‭ ‬الخليجية‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أن‭ ‬حجبت‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬فايبر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تفسح‭ ‬المجال‭ ‬هي‭ ‬والإمارات‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬لإمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬مكالمات‭ ‬الواتساب‭. ‬وذكرت‭ ‬النائبة‭ ‬الكويتية‭ ‬جنان‭ ‬بوشهري‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬تعتزم‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لـ«تطوير‭ ‬بوابة‭ ‬الكويت‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬تتضمن‭ ‬منع‭ ‬الاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬واتساب،‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬دفع‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬اتصال‭ ‬أخرى‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبتها‭.‬

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