الكويت تتجه لحظر مكالمات الواتساب
التاريخ
9/6/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت تقارير أن السلطات الكويتية تعتزم حجب مكالمات الواتساب وذلك في إطار ما سمته إجراءات وقائية على غرار ما اتخذته دول خليجية مثل السعودية والإمارات وعدد آخر من الدول العربية. وتواجه عملية الحجب صعوبات عدة بسبب كثرة التطبيقات التي تقدم خدمات للمكالمات والمراسلات مثل فايبر وتانغو بشكل مجاني.
وتحدثت تقارير عن أن الكويت تستعين بالتجارب الخليجية المماثلة في التعامل مع هذه التطبيقات، وخصوصا في السعودية التي سبق لها منذ فترة طويلة أن حجبت إمكانية استخدام تطبيق فايبر في المملكة، كما لم تفسح المجال هي والإمارات ودول أخرى لإمكانية استخدام مكالمات الواتساب. وذكرت النائبة الكويتية جنان بوشهري أن هيئة الاتصالات تعتزم طرح مناقصة لـ«تطوير بوابة الكويت الدولية»، تتضمن منع الاتصالات عبر واتساب، وأن الهدف دفع المواطنين إلى استخدام وسائل اتصال أخرى يمكن مراقبتها.
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