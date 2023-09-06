الكويت تتجه لحظر مكالمات الواتساب

وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬تستعين‭ ‬بالتجارب‭ ‬الخليجية‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أن‭ ‬حجبت‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬فايبر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تفسح‭ ‬المجال‭ ‬هي‭ ‬والإمارات‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬لإمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬مكالمات‭ ‬الواتساب‭. ‬وذكرت‭ ‬النائبة‭ ‬الكويتية‭ ‬جنان‭ ‬بوشهري‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬تعتزم‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لـ«تطوير‭ ‬بوابة‭ ‬الكويت‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬تتضمن‭ ‬منع‭ ‬الاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬واتساب،‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬دفع‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬اتصال‭ ‬أخرى‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبتها‭.‬