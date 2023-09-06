جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالرقي‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وتزويدها‭ ‬بأحدث‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬وبتطوير‭ ‬أفضل‭ ‬أساليب‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬والنظري،‭ ‬وما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬منتسبوها‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وما‭ ‬يتسم‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬شجاعة‭ ‬وإقدام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬توكل‭ ‬إليهم‭ ‬فهم‭ ‬كما‭ ‬عهدناهم‭ ‬دائما‭ ‬موضع‭ ‬ثقتنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬المتواصل‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬منبزير‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأولى‭ ‬لأنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عبر‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬القدرة‭ ‬بفرنسا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

وبمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمعاهد،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬عاما‭ ‬دراسيا‭ ‬حافلا‭ ‬بالتفوق‭ ‬والنجاح‭ ‬والتميز،‭ ‬مقدرا‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬التعليمية‭.‬













استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

‭ ‬وأثنى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬وترسيخ‭ ‬ريادته‭ ‬وتنافسيته‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وسعي‭ ‬سموه‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتطوير‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬والنهوض‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المواكبة‭ ‬للتطور‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬منوها‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬حيوية‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالرقي‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وتزويدها‭ ‬بأحدث‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬وبتطوير‭ ‬أفضل‭ ‬أساليب‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬والنظري،‭ ‬وما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬منتسبوها‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وما‭ ‬يتسم‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬شجاعة‭ ‬وإقدام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬توكل‭ ‬إليهم‭ ‬فهم‭ ‬كما‭ ‬عهدناهم‭ ‬دائما‭ ‬موضع‭ ‬ثقتنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬المتواصل‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬منبزير‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأولى‭ ‬لأنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عبر‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬القدرة‭ ‬بفرنسا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

وبمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬بكل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمعاهد،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬عاما‭ ‬دراسيا‭ ‬حافلا‭ ‬بالتفوق‭ ‬والنجاح‭ ‬والتميز،‭ ‬مقدرا‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬كافة‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬التعليمية‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬والمشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭.‬