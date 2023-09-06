(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثنى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على الدور الكبير الذي يضطلع به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة وطنه وترسيخ ريادته وتنافسيته العالمية في كل المجالات، وسعي سموه الدؤوب لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الحكومية والنهوض بمختلف القطاعات التنموية وتبني المبادرات والاستراتيجيات المواكبة للتطور للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن، منوها جلالته بما تشهده المملكة من مشروعات حيوية عديدة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال استقبال جلالته أمس في قصر الصافرية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء جرى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الشأن المحلي والرامية إلى دفع عجلة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد.
وأشاد جلالة الملك المعظم بالرقي المتواصل في مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وتزويدها بأحدث المنظومات العسكرية وبتطوير أفضل أساليب التدريب العملي والنظري، وما يتميز به منتسبوها من كفاءة عالية وما يتسم به رجال قوة الدفاع البواسل من شجاعة وإقدام في جميع المهام التي توكل إليهم فهم كما عهدناهم دائما موضع ثقتنا وتقديرنا المتواصل.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز العالمي المشرف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتتويجه بلقب بطولة «منبزير» الدولية للقدرة بالجمهورية الفرنسية، وكذلك المشاركة الخارجية الأولى لأنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عبر وجودهم في سباق القدرة بفرنسا، بالإضافة إلى فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق في فرنسا.
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد أعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تمنياته كل التوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد، وأن يكون عاما دراسيا حافلا بالتفوق والنجاح والتميز، مقدرا الجهود الوطنية التي تقوم بها كل الكوادر الإدارية والتعليمية في وزارة التربية والتعليم وفي كل الجهات التعليمية.
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس، في قصر الصافرية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الشأن المحلي والرامية إلى دفع عجلة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد.
وأثنى جلالة الملك المعظم على الدور الكبير الذي يضطلع به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة وطنه وترسيخ ريادته وتنافسيته العالمية في كل المجالات، وسعي سموه الدؤوب لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الحكومية والنهوض بمختلف القطاعات التنموية وتبني المبادرات والاستراتيجيات المواكبة للتطور للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن، منوها جلالته بما تشهده المملكة من مشروعات حيوية عديدة في مختلف القطاعات.
وأشاد جلالة الملك المعظم بالرقي المتواصل في مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وتزويدها بأحدث المنظومات العسكرية وبتطوير أفضل أساليب التدريب العملي والنظري، وما يتميز به منتسبوها من كفاءة عالية وما يتسم به رجال قوة الدفاع البواسل من شجاعة وإقدام في جميع المهام التي توكل إليهم فهم كما عهدناهم دائما موضع ثقتنا وتقديرنا المتواصل.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز العالمي المشرف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتتويجه بلقب بطولة «منبزير» الدولية للقدرة بالجمهورية الفرنسية، وكذلك المشاركة الخارجية الأولى لأنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عبر تواجدهم في سباق القدرة بفرنسا، بالإضافة إلى فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق في فرنسا.
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تمنياته بكل التوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد، وأن يكون عاما دراسيا حافلا بالتفوق والنجاح والتميز، مقدرا الجهود الوطنية التي تقوم بها كافة الكوادر الإدارية والتعليمية في وزارة التربية والتعليم وفي كل الجهات التعليمية.
حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
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