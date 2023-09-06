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الغرفة تستضيف اجتماع اتحاد الغرف الخليجية الـ62

9/6/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬‮«‬134‮»‬‭ ‬لمجلس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية،‭ ‬واجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬62‮»»‬‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاقها‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ (‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬100‭ ‬شخصية‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتجارية‭ ‬وصناعية‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وخليجية،‭ ‬وبحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية‭.‬

وتترأس‭ ‬المملكة‭ ‬اجتماعات‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية،‭ ‬ويمثلها‭ ‬السيد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭.‬

‎ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعات‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬واجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الخليجي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية‭ ‬وهم‭: ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬الكويت‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬صقر،‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬السعودية‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬معجب‭ ‬الحويزي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرواس،‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬المزروعي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬الأردن‭ ‬السيد‭ ‬خليل‭ ‬الحاج‭ ‬توفيق،‭ ‬ورئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬ولبنان‭ ‬الشمالي‭ ‬السيد‭ ‬توفيق‭ ‬دبوسي،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬السورية‭ ‬السيد‭ ‬مازن‭ ‬حماد،‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الفلسطينية‭ ‬السيد‭ ‬عبده‭ ‬إدريس‭.‬

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