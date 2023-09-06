الغرفة تستضيف اجتماع اتحاد الغرف الخليجية الـ62

وتترأس‭ ‬المملكة‭ ‬اجتماعات‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية،‭ ‬ويمثلها‭ ‬السيد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭.‬

‎ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعات‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬واجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الخليجي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية‭ ‬وهم‭: ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬الكويت‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬صقر،‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬السعودية‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬معجب‭ ‬الحويزي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرواس،‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬المزروعي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬الأردن‭ ‬السيد‭ ‬خليل‭ ‬الحاج‭ ‬توفيق،‭ ‬ورئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬ولبنان‭ ‬الشمالي‭ ‬السيد‭ ‬توفيق‭ ‬دبوسي،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬السورية‭ ‬السيد‭ ‬مازن‭ ‬حماد،‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الفلسطينية‭ ‬السيد‭ ‬عبده‭ ‬إدريس‭.‬