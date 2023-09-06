الغرفة تستضيف اجتماع اتحاد الغرف الخليجية الـ62
التاريخ
9/6/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل غرفة تجارة وصناعة البحرين استعداداتها لاستضافة أعمال الدورة «134» لمجلس اتحاد الغرف العربية، واجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 62»» المقرر انطلاقها بمملكة البحرين يوم (الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري)، بمشاركة ما يقارب 100 شخصية اقتصادية وتجارية وصناعية من 19 دولة عربية وخليجية، وبحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون السيد جاسم بن محمد البديوي وعدد من المسؤولين من الغرف العربية والخليجية.
وتترأس المملكة اجتماعات اتحاد الغرف العربية في دورته الحالية، ويمثلها السيد سمير عبدالله ناس بصفته رئيسا للاتحاد.
ومن المقرر أن يشارك في أعمال اجتماعات اتحاد الغرف العربية واجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي عدد من رؤساء الغرف العربية والخليجية وهم: رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد محمد جاسم صقر، ورئيس اتحاد الغرف السعودية السيد حسن بن معجب الحويزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة السيد عبدالله المزروعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن السيد خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي السيد توفيق دبوسي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية السيد مازن حماد، ورئيس اتحاد الغرف الفلسطينية السيد عبده إدريس.
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