فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة

فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة
التاريخ
9/6/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
تصوير: محمد مطر - محمد سرحان
استقبلت مدارس البحرين أمس نحو 155 ألف طالبٍ وطالبة في مقاعد الدراسة بـ209 مدارس حكومية، وسط أجواءٍ احتفاليةٍ في استقبالهم، وسلاسة في تنظيمهم وتوزيعهم على الصفوف، نتيجة الاستعدادات المبكرة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم بجميع قطاعاتها ذات العلاقة، وحرصت الكوادر الإدارية والتعليمية على استقبال الطلبة بالبالونات وتوزيع الحلويات و الألعاب على الطلبة وقد ابدى أولياء الامور والطلبة فرحتهم بالاستقبال الجميل للطلبة والذي يعمل على تشجيعهم وتحفيزهم على التعلم.
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