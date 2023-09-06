فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬مطر‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬

استقبلت‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬نحو‭ ‬155‭ ‬ألف‭ ‬طالبٍ‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬بـ209‭ ‬مدارس‭ ‬حكومية،‭ ‬وسط‭ ‬أجواءٍ‭ ‬احتفاليةٍ‭ ‬في‭ ‬استقبالهم،‭ ‬وسلاسة‭ ‬في‭ ‬تنظيمهم‭ ‬وتوزيعهم‭ ‬على‭ ‬الصفوف،‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بجميع‭ ‬قطاعاتها‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وحرصت‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬بالبالونات‭ ‬وتوزيع‭ ‬الحلويات‭ ‬و‭ ‬الألعاب‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬وقد‭ ‬ابدى‭ ‬أولياء‭ ‬الامور‭ ‬والطلبة‭ ‬فرحتهم‭ ‬بالاستقبال‭ ‬الجميل‭ ‬للطلبة‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تشجيعهم‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬التعلم‭.‬