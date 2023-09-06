50 % خصماً على مخالفات بلدية الشارقة لمدة 90 يوماً

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية عدة تتعلق بسير العمل الحكومي وخطط رفد الإمارة بالمزيد من الخدمات الرائدة والمشروعات التنموية الجديدة. وأصدر المجلس قراراً يمنح بموجبه خصم بنسبة 50 % من القيمة الإجمالية للغرامات المالية المترتبة على المخالفات البلدية المرتكبة، والتي تم تحريرها قبل صدور القرار، على أن يسري الخصم لمدة 90 يوماً.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، وتختص بموجبه دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية.

وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة، وتقييم آثار الضرر الذي تتولاه هيئة الشارقة للدفاع المدني، والمساعدة المستحقة عن الأضرار والتي تحددها دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً لجداول تحديد قيمة المساعدة المرفقة بالقرار، بالإضافة إلى عدد من البنود القانونية. كما أصدر المجلس قراراً يقضي بإلحاق مركز رعاية الكلاب في إمارة الشارقة التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بمجلس الشارقة الرياضي.

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