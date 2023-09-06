افتتاح معرض عجمان للطوابع والعملات 2023
التاريخ
9/6/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
انطلقت اليوم تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات، وتستمر حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري.
ويعد المعرض الذي افتتحه محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، فرصة كبيرة لاستكشاف التاريخ الغني والمقتنيات الرائعة المعروضة.
ويستهدف المعرض جميع عشاق جمع الطوابع وعشاق التاريخ والجمهور العام للاستمتاع بالكنوز التي يقدمها.
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