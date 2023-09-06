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افتتاح معرض عجمان للطوابع والعملات 2023

9/6/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت اليوم تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات، وتستمر حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري.

ويعد المعرض الذي افتتحه محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، فرصة كبيرة لاستكشاف التاريخ الغني والمقتنيات الرائعة المعروضة.

ويستهدف المعرض جميع عشاق جمع الطوابع وعشاق التاريخ والجمهور العام للاستمتاع بالكنوز التي يقدمها.

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