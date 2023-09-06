الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين - صور
التاريخ
9/6/2023 3:11:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في عمان عدداً من الشباب الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة.
وتحدث الرياديون خلال اللقاء الذي جرى في مركز أعمال "ذي اوفيس" - "The Office" عن فكرة مشاريعهم التي تنوعت بين الفنون والحرف اليدوية والتغذية الصحية والمستلزمات الرياضية وتطوير التطبيقات وخدمات الصحة النفسية والمجوهرات والتسويق والسياحة والتصميم وغيرها.
واستمعت جلالتها إلى شرح عن فكرة مراكز الأعمال المتواجدة في عمان وما تقدمه لتحل عدداً من التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة ومنها ارتفاع تكاليف بدء التشغيل من إيجارات إلى أسعار الخدمات الأخرى، حيث توفر المراكز حلولاً مخصصة لمتطلبات المساحة المكتبية المتغيرة والمجهزة بجميع المستلزمات التي تلبي حاجات المستخدمين.
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